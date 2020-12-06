移工宿舍檢查不合規定　勞動部研擬修法「不給雇主改善機會」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚公布案695印尼移工確診，並緊急召回集中檢疫住宿的接觸者。外界質疑移工入境住宿太過草率，沒做好適當隔離，勞動部今（6日）出席中央流行疫情指揮中心記者會表示，生活管理部分，若檢查有不合規定，會通知雇主限期改善，將研擬修法「不給改善機會」。

針對逃跑移工，勞動部表示，根據法令規定，目前是沒罰則，除非雇主逾期通報才會有其他罰則。至於對於雇主的責任為何？勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠指出，生活管理期間是雇主責認，如果檢查有不合規定，會通知雇主限期改善，沒有改善就會依法裁罰，也發現一入境會在醫管公司住宿的現象，有品質不好的問題，勞動部也要修改規定，未來也會針對情節重大「取消限期改善」，特別是住宿安全很糟，威脅到移工安全部分。

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▲薛鑑忠說，限期改善很常見，實務上雇主都會立即改善。（圖／指揮中心提供）



薛鑑忠說明，針對移工入境如果沒有馬上到雇主處，會到醫管公司住宿地點，按照現行規定，地方政府也要去做檢查，但是移工已經先離開了，就會產生居住環境不好，也只能限期改善「無法立即裁罰」， 勞動部現在就正在研擬法規，「不給予限期改善」，這個住宿地點如果品質很差就會立即裁罰，這不能因為入住時間很短，就隨邊安置移工。

至於是否有罰過？薛鑑忠表示，限期改善在地方政府的數據中，限期改善很常見，實務上雇主都會立即改善。

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