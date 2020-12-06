移工「第15~21天自主管理」違規　地方政府最重可開罰30萬元！

▲勞動部勞動力發展署薛鑑忠組長。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

印尼籍移工案688確診，接連引爆仲介委託醫管公司管理亂象，顯造成防疫破口，外界也相當關注主管機關後續處置。勞動部表示，根據目前法規，若移工違規屬實，處罰對象是雇主，罰鍰是6萬~30萬元，但因為醫管公司不是勞動部管轄範圍，目前無法針對他們開罰。

勞動部勞動力發展署薛鑑忠組長指出，移工入境後是「雇主責任」，該批移工是在11月中旬做檢疫，11/28、29陸續出集中檢疫所，一般來說，仲介公司會委任醫管公司接機並做檢查，但因28、29兩天是假日，配合醫院沒做檢查，醫管公司暫時留宿在宿舍，11/30帶到醫院做檢查，之後就交給仲介公司。

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而針對仲介委託醫管公司，醫管公司卻疏於管理和遵守防疫規範，是否必須面臨相關罰則？薛鑑忠則表示，根據目前法規，是雇主和仲介有罰則，仲介方面則是後續外包給醫管公司，若有疏失就可依法開罰，但醫管公司不屬於勞動部管理，所以無法開罰，若移工確定有違規，也是由地方政府針對雇主和仲介開罰。

但由於案688事件，顯示出層層外包的問題，勞動部也表示會檢討相關規定，指揮官陳時中也強調，針對集中檢疫、入境住宿和自主健康管理等管理會做檢討，等禮拜三會跟大家報告，也會請勞動部這段時間做統整報告。

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