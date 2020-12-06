28歲媽疑打疫苗「心肌炎喪命」　疾管署：檢體培養進行中

▲疾管署署長周志浩說明年輕媽媽過世個案。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

一名28歲年輕媽媽在生產後經醫師評估接種賽諾菲流感疫苗，不料卻在10月出現嚴重不良反應住進加護病房，救治2個月仍病逝。對此，中央流行疫情指揮中心今臨時記者會再度被問到此事，疾管署署長周志浩說，詢問過專家意見，是心肌炎和疫苗比較無關，目前是依照不良事件通報處理。

該名媽媽接種賽諾菲流感疫苗，隔天出現發燒狀況，不到3天，突然暈倒送醫，被診斷出「猛爆性心肌炎」，緊急轉院至台大插葉克膜，經過56天等不到心臟移植，不幸過世。

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▲28歲新手媽媽接種流感疫苗後，出現猛爆性心肌炎等不到換心而過世。（圖／記者陳以昇翻攝）

疾管署副署長莊人祥昨日證實此事並表示遺憾，已協助家屬進行預防接種受害救濟申請，除蒐集病歷資料外，也正在等待病毒培養結果。

而今日衛福部部長陳時中在指揮中心記者會被問及此事，疾管署周志浩則代為回答，目前該事件是當作是不良事件通報，該個案是心肌炎，專家認為和疫苗無關 ，心肌炎主要是有微生物前後感染，目前還在收集相關資料，也針對患者檢體進行培養和到救濟委員會進行討論。

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