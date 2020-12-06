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美智庫監測過去1年：中國海警沿9段線巡邏暴增125天　累計287天

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▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國不只在釣魚台強勢宣稱主權，在南海九段線也持續部署海警巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電

美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」發表報告指出，武漢肺炎疫情未影響中國海警南海活動。去年12月到今年11月底，中國海警巡邏黃岩島天數達287天，較去年的162天大幅增加。

亞洲海事透明倡議組織（AMTI）4日發表「仍在巡邏中：2020年中國海警隊巡邏」報告。

報告指出，根據公開船隻位置的MarineTraffic網站收集的「船舶自動辨識系統」（AIS）數據，分析後發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，北京仍跟去年一樣，幾乎每天沿著9段線，持續圍繞具有象徵意義的地物部署海警船。

亞洲海事透明倡議組織表示，中國海警船如此頻繁地從未被中國實際占據的礁岩發送AIS訊號，顯示他們希望藉此宣示中國的主權聲索。

報告表示，2019年12月以來的12個月，中國海警船不僅在仁愛礁（Second Thomas Shoal）、南康暗沙和北康暗沙（Luconia Shoals）及黃岩島（Scarborough Shoal）持續出現，疫情期間巡邏頻率似乎還增加。

這個組織說，去年12月到今年11月底，其中287天至少有一艘中國海警船從黃岩島發送AIS訊號，較去年的162天大幅增加。

至於南康暗沙、北康暗沙及仁愛礁，中國海警船發送訊號天數較少：366天中有279天從南康暗沙和北康暗沙發送訊號、232天從仁愛礁發送訊號。

報告指出，中國海警船這段期間巡邏活動與去年差別不大，但今年7月以來，中國海警船新增一條固定巡邏路線：越南東南外海的萬安灘（Vanguard Bank）。

亞洲海事透明倡議組織說，7月1日到12月1日的153 天中，中國海警船有137天從萬安灘發送AIS訊號。萬安灘鄰近去年中越兩國因油氣探勘對峙數月之久的地點。這與越南決定取消在06-01油氣區（2019年中越對峙地點）鑽探計畫的時間點吻合。

報告表示，中國在永暑礁（Fiery Cross Reef）的基地讓中國海警5204艦從8月中旬起得以獲得補給，並能獨自巡邏萬安灘、減少設備停機時間。

不過，這個組織說，雖然偵測AIS訊號可以得知中國海警巡邏黃岩島、仁愛礁、南康暗沙、北康暗沙及萬安灘天數，但這可能是低估的數字。因為許多中國海警船不發送AIS訊號，或很少發送訊號。

舉例來說，AIS數據顯示5月14日黃岩島海域沒有出現船隻，但衛星公司馬薩爾科技（Maxar）的高解析度衛星影像顯示，兩艘中國巡邏艦當天出現在黃岩島海域。

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