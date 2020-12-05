周末過完「冷空氣威力」恐增！北台低溫探14度　3大降雨熱區曝

▲東北季風發威，各地天氣涼冷，北台灣降雨不斷（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，全台各地天氣涼冷，中央氣象局表示，東北季風將持續影響到下周二，周三到周五小幅回溫1、2度，下周六以後又有一波新的東北季風襲台。氣象專家吳聖宇指出，下周一到周三東北季風恐比周末更增強，北台灣低溫下探14度。

氣象局預報員陳伊秀表示，東北季風將持續影響到下周二，各地早晚低溫約16到18度、高屏與台東約20到21度。周三後東北季風減弱，風場轉為東北風，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區仍有降雨機風，花東也會偶爾飄雨，但不會全面性降雨。

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下周三到周五間雖然東北季風減弱，但整體天氣仍是偏涼冷，沒有太大回暖感受，北台灣早晚低溫約18到20度、中南部21到22度。白天高溫部分，北部22到23度、中南部27到28度、花東25到26度。

▲北台灣持續有豪大雨。（圖／氣象局提供）

陳伊秀表示，下周六開始又有一波新的東北季風影響，強度與這一波差不多，各地低溫約16到18度，空曠地區可能下探14到15度，迎風面的北、東部又會有雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區雨勢可能較明顯。

吳聖宇表示，這周末兩天溫度雖然有機會略回升，但是白天高溫仍只有20到22度，夜晚清晨空曠地區低溫也還是有機會降到15到16度，濕濕涼涼的感受依然明顯。

花東地區白天高溫23到25度，夜晚清晨空曠地區低溫16到18度，中南部因為有陽光，白天高溫可達到25到27度，南部有機會來到28度以上，但是夜晚清晨空曠地區低溫可能降至17到19度。

▲今日各地雨量累積圖。（圖／氣象局提供）

他指出，下周一到周三東北季風仍然維持，甚至有比這週末期間再增強的趨勢，迎風面北部、東半部還是濕濕涼涼的天氣，北海岸、東北角以及宜蘭地區雨勢仍大，中南部到了周二、周三可能因為南方水氣影響，雲量增多，不排除有出現局部短暫陣雨的機會。

北部、東北部全天溫度偏涼，空曠地區夜晚清晨低溫15到16度，花東空曠地區的低溫16到18度，中南部則是日夜溫差大，夜晚清晨空曠地區低溫也只在17到19度。預估要等到周四之後東北季風強度才會有減弱的趨勢，迎風面地區的降雨有趨於緩和的機會，溫度也才可望回升。