今明13℃入冬新低溫！　下週北方冷高壓報到「溫度可能非常低」

記者李佳蓉／綜合報導

今天清晨最冷！台灣本島平地最低溫出現在桃園茶改場測站僅有13.9度。天氣風險公司總經理彭啟明在粉專《氣象達人彭啟明》表示，昨天下半天到今天凌晨，冷空氣顯著發威，各地明顯感受到降溫，空曠地區最低溫僅13～14度，都會地區低溫也只有15～16度，中南部低溫則為18～20度。

▲今晨最低溫出現在桃園，只有13.9度。（示意圖／記者林敬旻攝）

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彭啟明表示，這波冷空氣將延續今天整天到明天清晨，今天北部白天高溫才17～19度，中南部或東半部可到25～27度，而週六白天起會逐步緩回溫，但幅度不大，頂多每天稍回溫約1度。週日到下週一、二時，北部低溫會到17～19度，白天高溫會到21～22度，中南部則有20～29度，屬於日夜溫差大的天氣。

至於北部、東北部，彭啟明也說，從桃園以北至新北市、台北市、基隆、宜蘭、花蓮，須留意這幾天的持續降雨，雨勢可能會更多一些，尤其是「熱區」宜蘭，靠近南澳蘇澳附近要多留意累積的雨量不小。

下週三、四冷空氣會明顯減弱、水氣也會減少。彭啟明認為，這是北部到東北部有機會放晴雨緩的時候，目前預估溫度會顯著回溫，北部東北部有機會到20～25度，不會有冷的感覺。中南部回溫幅度雖不大，但也能感受到略為回溫。

▲專家提醒，「熱區」宜蘭，靠近南澳蘇澳附近要多留意累積的雨量不小。（示意圖／記者林敬旻攝）

彭啟明接著表示，下週五、六開始到再下一週，預計北方冷高壓仍會再度南下，但影響程度仍頗分歧，溫度「是否會降到非常的低，或是只是類似近期的降溫」，仍有不少變數。

至於今天這樣的溫度到底冷不冷？彭啟明認為「每個人的感受有不小的差異」，但這兩天的確是入冬對台灣的新低溫，已經讓東亞都降下溫來。氣象局長鄭明典也在3日發文透露「冷空氣加上高雲量，這一次降溫白天也很有感！」