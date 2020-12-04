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雨還要下3天！明起「緩慢回溫」　下周暖3天後周末再轉濕冷

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▲北、東部降雨將持續到下周二。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風影響，這幾天各地天氣不穩定，氣溫也偏低。中央氣象局表示，東北季風將持續影響到下周二，在這之前北部、東半部仍有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區會有局部大雨或豪雨。下周三起到周五回暖，但下周末又會有一波新的東北季風，屆時氣溫又會再下降。

氣象局預報員劉沛滕表示，東北季風將持續影響到下周二，北部、東半部都會有局部降雨，昨日各地降雨最明顯，明日開始中南部雲量減少，轉回多雲到晴天氣型態，但迎風面的北部仍會有雨，大台北地區也可能偶爾飄雨。

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劉沛滕指出，周三後各地降雨情形緩和，但由於風場轉為東風，東半部、大台北東側山區、基隆北海岸仍多少會有降雨，尤其東半部沿海降雨機率較大。

▲北台灣今日雨勢明顯。（圖／氣象局）

▲北台灣今日雨勢明顯。（圖／氣象局）

在溫度方面，今日是這一波東北季風最低溫，明日清晨北台灣低溫16度，之後會慢慢回升，周日到下周二早晚低溫約18度，周三約20度。高溫部分今日北台灣不到20度，預計明起會逐漸回升到20度出頭，下周三高溫可達25度。

劉沛滕表示，下周三到周五天氣相對穩定與溫暖，到了下周末又會有一波新的東北季風影響，強度與這一波差不多，不過因為越來越接近12月，所以可能會越來越冷，屆時迎風面的北部、東半部又會有雨。

另外台鐵瑞芳=猴硐受到連日大雨影響，發生大規模邊坡滑動，電車線出現火花，目前路線已遭封鎖。劉沛滕指出，該處到下周二前都會有雨，周三也仍有一點降雨機率，但會稍微緩和。

▲▼電車線冒火花！台鐵猴硐=瑞芳邊坡「大規模滑落」，台鐵監測急停。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼受連日大雨影響，台鐵猴硐=瑞芳邊坡「大規模滑落」。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼電車線冒火花！台鐵猴硐=瑞芳邊坡「大規模滑落」，台鐵監測急停。（圖／翻攝東森新聞）

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