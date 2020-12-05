許智峯流亡後被通緝！　首度受訪自曝「家人已抵倫敦」將前往會合

▲ 許智峯人在丹麥。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

身處丹麥的香港泛民主派議員許智峯3日正式宣布流亡海外，因其保釋離港條件已於昨（4）晚深夜屆滿，故被警方通緝。許智峯接受當地媒體《DR2 Deadline》採訪時，主持人透露其家人已抵達倫敦，5日會前往會合，他同時強調不會放棄為香港爭取自由，離開是展開新的一頁。

綜合港媒報導，許智峯宣布流亡後，4日首度接受媒體採訪，形容離開香港是一個非常困難的決定，以前從來沒有想過，經過一番掙扎後，認為到外國為無法發聲的香港人表達訴求，是為香港好的做法。他強調，不會放棄為香港爭取自由，離開是展開新的一頁。

許智峯表示，對未能與丹麥政府會面感到失望，推測當局可能會對見面感到尷尬，但自己想傳達的訊息是，希望丹麥政府能為香港的人權自由踏前一步，如歐盟等展示更強硬的立場，並為港人提供救生艇計劃。

▲許智峯被通緝。（圖／翻攝自臉書）

至於選擇流亡的原因，許智峯認為是出於保安措施（security measures )，擔心自己及家人會被施襲，過去他的電話對話及訊息都被北京及港警監控，還曾被車輛跟蹤，警方接獲報案後稱有關人物是記者，但許智峯認為是北京公安或情報人員，而香港其他政治人物有同樣遭遇，如前眾志秘書長黃之鋒的手機曾被警方解鎖，擷取訊息及用作呈堂證供。

許智峯面對9項控罪，當中包括5月及6月審議《國歌法》期間，於立法會會議廳放置腐爛植物。他表示，自己有3宗案件待審，一旦罪成將要面對以年計的監禁；自7月《港區國安法》生效後，香港人已徹底失去自由。

《東網》引述消息稱，許智峯的保釋離港條件已於昨晚深夜屆滿，但仍未回港故被警方通緝。香港保安局4日發佈聲明，任何人犯法後向法庭堆砌理由潛逃，不敢面對審訊棄保潛逃，用藉口「流亡」為自己卸責，不但羞恥、虛偽和膽怯，且罪加一等。

該局又指，香港有獨立司法制度，任何人都會獲得公平公正的審訊；律政司作出的檢控均是基於該人的行為，與其政治立場及背景無關；凡被追緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，政府會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁。