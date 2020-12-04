身背九條罪！　港議員許智峯宣布「舉家流亡海外」

▲許智峯舉家逃亡海外。（圖／翻攝自Facebook／許智峯）

記者鄭思楠／綜合報導

香港泛民主派議員許智峯3日晚在臉書發表公開信，正式宣布流亡海外，並退出香港民主黨。他表示，沒有尋求任何國家庇護落腳，將與流亡英國的羅冠聰等人一起拉闊香港的國際戰線。據悉，其父母及妻子及兩名子女也已搭乘飛機離港。

港媒近日揭露，民主黨中西區區議員、前立法會議員許智峯已抵達丹麥，其父母及妻子及兩名子女隨後也已搭乘飛機離港，外傳他們一家到當地尋求政治庇護。

之後，他在台北時間3日晚間近8時透過臉書發表公開信，表示剛結束一連3天的丹麥外訪，「在此正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。」

他自稱，「流亡不是移民，我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。」

許智峯說，他要讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊，在外地自由的空氣中，換取香港人應有的言論自由，在政權手中搶回香港的言論主導權，與其他流亡港人攜手，拉大香港的國際戰線。

許智峯未有提及自己會否尋求庇護，他現時身負多宗控罪，包括涉嫌在今年5月及6月，於立法會會議廳擲下惡臭液體，被控「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品」以及「藐視罪」，現獲准保釋候訊。

►戴口罩也要記得保養