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獄中度24歲生日！周庭撰739字喊：能參與社運是她的榮幸

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▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

▲香港「學運女神」周庭。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

前香港眾志副秘書長周庭昨（2）日被判入獄10個月，今（3）日只能待在獄中度過24歲生日。不過，先前她在收押所寫好的公開信，稍早在臉書上公布了，信中指出她在女子懲教所裡時間過得很慢，簡直能用「度日如年」去形容，但她仍強調能參與社運是她的榮幸，「沒有當天投身社運的勇氣，肯定不會造就今日的自己」。

周庭撰寫的《寫在生日前的公開信》提到，上月27日是她進入大欖女子懲教所的第5天，日常生活就是摺被、看電視、看書和寫信的無線循環，時間過得很慢，難捱的日子能用「度日如年」去形容，同時對下星期的審判感到不安，時常感到孤單，「想念所有愛我的人」。

周庭說，收押所裡沒有時鐘，會讓人不知道時間流逝了多少，唯一能判斷幾點的方法，只剩下每天開燈關燈的作息以及廣播，又或者詢問懲教署職員。不過，她仍很關心時間，「因為下午是探訪時段，黃昏是收信的時間，在漫長的孤單和寂寞中，讓我有一點點的期待。」

周庭續指，最近天氣漸漸轉涼，加上牢房又是鐵板床，即使蓋上床單仍覺得很冷。在寒風凜凜的收柙所裡，連穿上羊毛內衣的她，都會被突如其來的冷風吹醒，待穿上外套後，才能在半睡半醒的狀態下多睡2小時。

當時即將要生日的周庭感嘆，「快要24歲了，本來還在招募禮物，準備趁生日前拍片講生日開箱。但現在，生日、工作、開箱都沒了，只剩下冷冰冰的法庭文件，和等待判刑的不安。」

「面對判刑，我很緊張，而且有點怕。怕的是自己不能適應監禁的生活，也怕生日要在鐵窗中度過。」不過，周庭仍堅定表示，能夠參與社會運動是她的榮幸，立場從未改變過，「沒有當天投身社運的勇氣，肯定不會造就今日的自己」。

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

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