宣布退黨流亡！香港泛民議員許智峯：一息尚存，抗爭到底

▲香港泛民譯員許智峯。（圖／翻攝自Facebook／許智峯）

記者楊庭蒝／綜合報導

前香港立法會議員許智峯以公務為由，在11月30日前往丹麥展開一連3日的行程，亦有消息指稱其家人已搭機離港，引來「政治庇護說」，雖然他第一時間否認此說法，但就在3日晚間，他在臉書宣布，正式流亡並退出香港民主黨，將暫別香港。

許智峯文內指出，離開香港，聽著一個又一個戰友被捕、判監的消息，手機傳來市民、好友一句又一句「求你千萬別回來」，這種傷痛，我不懂以筆墨形容，亦強忍不了淚水。去年反送中與香港人一起出生入死，在議會奮力抵抗，現在回想，彷如隔世。國安惡法生效後，香港正式墮入港共暴政的統治，很多香港人問：我們仍可做什麼？答案是：在每個公民的崗位上，做力可能及的反抗。

許智峯強調，流亡不是移民，他永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，「我的家只有香港，這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。目前我仍未決定在哪個國家停留，亦要先安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題。」



許智峯全文如下：

2020年12月3日，我剛結束一連三日的丹麥外訪，在此正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。

離開香港，聽著一個又一個戰友被捕，判監的消息，手機傳來市民、好友一句又一句「求你千萬別回來」，這種傷痛，我不懂以筆墨形容，亦強忍不了淚水。

去年反送中與香港人一起出生入死，在議會奮力抵抗，現在回想，彷如隔世。國安惡法生效後，香港正式墮入港共暴政的統治，很多香港人問：我們仍可做什麼？答案是：在每個公民的崗位上，做力可能及的反抗。

自國安惡法生效後，至最近離開立法會，我每一刻也在問自己，我仍可為香港做什麼？我曾百般掙扎，希望像去年般再在街頭抗爭，刑責也豁出去了。我亦曾嘗試盡力留在殘喘的議會，用僅餘的身位與暴政周旋。

如今以上都不太可能做到時，我作為香港人，在我的崗位力所能及的反抗，就是繼續為香港發聲，讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊，在外地自由的空氣中，換取香港人應有的言論自由，在政權手中搶回香港的言論主導權，與阿聰等流亡手足攜手，拉闊香港的國際戰線。

相比起留在香港、在苦難中仍奮鬥的手足，戰友及年青人，我在外頭實在不配任何嘉許，只想你們知道，你們為香港的自由所犧牲的，是我背負一生，要為香港奮鬥下去的理由，我會以為香港人的自由打拼為我的畢生志業。我們互相答應大家，無論如何都不放棄，好嗎？

我有一項個人的堅持：流亡不是移民。我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。

流亡決定倉促，目前我仍未決定在哪個國家停留，亦要先安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題。我知道這是奢侈的，因為很多苦難中的手足根本談不上有什麼未來。

我在此感謝對我贈上祝福，鼓勵的人，所有議會同事、公民社會的好友、黨友，及一起打拼過的職員同事。曾與大家一起奮鬥過，與有榮焉。我答應大家，為了香港，我會好好活下去。

你們也請保重，不捨暫別。



一息尚存，抗爭到底

光復香港，時代革命

智峯謹上