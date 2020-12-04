▲新北耶誕市集敲響「幸福鐘」，消費滿千送百享超值好康。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北耶誕市集4日登場！新北市政府副市長吳明機敲響主題造景「告白幸福鐘」，宣告新北耶誕市集正式啟動。市集現場推出消費滿千元送百元現金抵用券，耶誕熱紅酒買一送一、價值2000元精品水果禮盒1元競標等超值好康。

吳明機表示，新北耶誕市集已經邁入第7年，今年吸引超過170間廠商報名，從中精選伴手禮、美食商品、手作小物與生活用品4大類共80間優質廠商參展，包含新北BOT飯店業者、新北好禮店家、觀光工廠齊聚一堂，共同展現新北市的商業能量。

▲耶誕市集特別以「愛與關懷」為概念，在展區中央規劃一座5米高的「告白幸福鐘」。

如網路甜點名店東京巴黎甜點推出鎮店之寶「巴黎燒燉布蕾」，知名飯店滬尾藝文休閒園區推出應景的「熱紅酒」，讓提供市民朋友購買禮物及餐飲的多元選項。讓民眾來到市民廣場，白天逛市集、晚上賞燈秀，感受歡樂耶誕氛圍。

經發局表示，耶誕市集特別以「愛與關懷」為概念，特別在展區中央規劃一座5米高的「告白幸福鐘」，配合現場提供每日100份木片許願卡，繫在幸福鐘架上。另整點還會有靄靄白雪降下，充滿濃厚的耶誕夢幻氛圍。

▲新北副市長吳明機於2020耶誕市集攤位與參展業者互動。

「2020新北耶誕市集」12月4日至12月6日每日11時到21時，就在新北市政府市民廣場，把握三天活動期間，現場有優惠好康、免費彩繪及「小龍出没中」趣味遊戲等大家來挑戰，只要和耶誕市集現場攤位合照打卡，就可以把每日限量好禮帶回家。

活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」粉絲團查詢，另可於週一至週五上午8點30分至下午5點30分，來電洽詢新北市政府經濟發展局：02-2960-3456分機5311賴先生。

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