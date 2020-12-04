火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次1到2千…LV包搜出潤滑液

▲警方發現著長腿黑絲襪準備賣淫的竟是男兒身。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市員警3日凌晨在某公園巡邏時，發現一位身材曼妙、著黑色透絲襪、腳踩高跟鞋的美貌年輕女子，該女不斷在公廁外遊蕩，由於她的神色透露出不對勁，警方在她的隨身包包內發現保險套及潤滑液，一問之下她才坦承是在公廁等待男客進行性交易，員警將她帶回查驗身分時，才發現身分證上性別欄寫的是男性，美貌的「她」頓時成了「他」，讓員警也大感吃驚。

據了解，生理性別為男性的蔣姓男子（26歲）當日凌晨跟恩客約在新北市某公園，正準備進行性交易；員警巡邏經過時擔心深夜女子隻身在外遊蕩有意外，主動上前關心時，蔣男卻神情慌亂，經他同意之下搜索隨身的LV包包，在裡面發現性交易用的保險套及潤滑液，他也當場坦承是在等待男客準備進行性交易。

警方將他帶回派出所偵辦時，查驗身分才發覺眼前這名高挑長腿正妹的生理性別是男性，由於濃妝豔抹讓員警也認不出來。據查證，警方另外在蔣男的手機內發現他從10月起就在網路上散布性交易訊息，以每次1千至2千元不等代價，在雙北的公廁內進行性交易，先前已有多次交易紀錄，全案訊後依照違反兒少性交易條例偵辦。

轄區警方強調，目前已加強區域內各公廁之巡查，誓言杜絕色情性交易染黃公園，還市民一個純淨舒適之優質休憩空間。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

▼事發的公園平時人潮來往眾多，不料公廁竟成性交易場地。（圖／記者陳豐德翻攝）

