「持扇男」服務處找嘸新北議員嗆：要殺人　秘書一聽嚇壞

▲男子到服務處找不到劉美芳議員，嗆聲要殺人被警方帶回偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區民權路上的劉美芳議員服務處4日下午2時許，一名呂姓男子登門後要找議員面談，但由於議員不在辦公室內，呂男被秘書勸離後認為遭刻意刁難，於是手上拿出一把木扇聲稱「要殺人」，警方獲報到場後依恐嚇罪嫌將他帶回派出所後狀況仍不穩定，經衛生所人員判斷後強制送往八里療養院治療。

據查證，50歲的呂姓男子當時手中只有一把木扇，抵達劉美芳議員的服務處後，打算找議員卻找不到人，情緒激動之下對著祕書林女（38歲）脫口「要殺人」，林女心生恐懼撥打110請求警方到場協助，轄區海山分局警方隨即趕抵，將呂男帶回派出所偵辦。

由於呂男情緒遲遲無法平復，警方聯繫消防隊及板橋衛生所人員到場判斷，確認呂男行為符合強致送醫要件，在下午4時許偵詢完畢後，強制送醫至八里療養院。呂男表示是因為屢次上門議員都不在服務處內，覺得自己被秘書針對，氣憤之下才會脫口「要殺人」等字眼，訊後依照恐嚇罪嫌送辦。

海山警方表示，將加強轄區議員服務處巡邏勤務密度，提升見警率及執法作為，避免再次發生類似情事。

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