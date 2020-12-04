「世界土壤日」從土地到餐桌　淡水忠寮社區友善耕作護生態

▲慈心基金會至羅媽媽自然農場查核。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年12月5日是世界土壤日（World Soil Day, WSD），呼籲人們不要對土壤施加太多壓力，避免造成土壤退化，今年主題為保持土壤生命力與保護土壤生物多樣性。新北市政府農業局表示，以往農業生產要求農作物的單位面積產量要高、品質要好，造成農民過度使用化學肥料來提高生產力，過量施肥的結果，導致土壤酸化、鹽化及地力衰退。

新北市淡水忠寮社區農友們以不施用化學肥料，不使用農藥與除草劑的有機、友善耕作，北新有機休閒農場簡連生農友花費20年的心血研發中藥抗菌堆肥與羅媽媽自然農場自製堆肥，增進土壤肥力，友善大地。

▲羅媽媽自然農場作物栽種情形。

淡水忠寮社區發展協會理事長李鎮榮表示，社區內簡連生農友，曾經獲選農業界最高高榮譽「神農獎」，是新北市最早轉型有機耕作農友，自行研發天然肥料，收集農場內葉菜殘渣，再添加淡水區製醋工廠食用醋殘渣、味噌殘渣再加上有驅蟲效果的八角、茴香等，讓微生物、米糠、豆渣等混合發酵後製成天然肥料，沒有刺鼻的臭味，還具有驅蟲的效果，有助於農作物抵抗力、提高蔬菜甜度與脆度的液態肥料。來到農場體驗的學童，可以了解堆肥的製造過程，親自翻土種菜、摘菜，是最佳食農教育場域。

另位於淡水天元宮旁羅媽媽自然農場，自設場以來從未使用農藥與殺草劑，以附近畜牧場廢棄物加上農場內樹葉、菜渣等發酵製造堆肥施用於農地，防止耕地劣化並維護土壤內生物多樣性，農場已經取得慈心基金會多樣化棲地綠色保育標章，同時也加入台灣樂活有機農業協會友善團體，也歡迎民眾到農場體驗花香鳥語、蟲鳴鳥叫生態之旅。

▲北新有機休閒農場簡連生先生耕作情形。

農業局長李玟表示，新北市有機耕作面積達256.4公頃，有269個有機農場；自104年以來推動友善田園區域計畫，輔導農友不使用化學肥料與除草劑，目前已有206個農場轉型友善耕作，友善耕作面積已達252.8公頃。

李玟說，淡水區忠寮社區自2018年接受農業局輔導，經過這兩年的努力，已有8個農場友善耕作面積3.5公頃，希望以社區為起點擴大至全市，以行動展現支持有機、友善農場，到淡水區忠寮社區參訪體驗。

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▲北新有機休閒農場自製堆肥。