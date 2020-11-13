台南新增第6例境外移入登革熱　未進入社區邊境防疫有功！

▲台南市13日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計6例，病例未進入社區邊境防疫有功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市13日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計6例，台南市衛生局指出，病例未進入社區邊境防疫有功！

衛生局指出，第6例為中西區西賢里30餘歲男性，今年年初至印尼工作，10月30日開始出現發燒，後來均在當地住處休息未出門，11月11日經桃園機場檢疫站採檢登革熱NS1快篩為陰性，隨後前往集中檢疫所，11月12日疾病管制署晚間綜合研判陽性（NS1陰性、IgM陽性、IgG陽性、PCR陰性），由於邊境把關嚴謹，檢疫措施完善以及民眾的配合，能夠在第一時間成功攔截境外移入病例且未進入社區，故不需進行戶內戶外化學防治作業，但會加強居住地環境孳生源清除，請民眾無需驚慌。

衛生局說，現已進入秋冬氣候，南部日夜溫差大，白天氣溫仍適合蚊蟲生長，偶有局部降雨情形發生，提醒民眾持續每週巡查居家環境，做好「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及防蚊措施。若民眾規劃至東南亞及南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。

如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

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