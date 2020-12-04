北檢稱錄音軟體是宏碁的　蘇震清辦公室批：混淆視聽、自毀公信

▲蘇震清妻子廖靖汝、律師陳佳瑤質疑偵訊錄音檔遭變造。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／台北報導

民進黨立委蘇震清捲入貪污案，但他的妻子和律師團質疑台北地檢署的偵查錄音有雜訊疑遭變造，並指控北檢違反採購規定，購買大陸製的錄音軟體。不過，北檢檢察官黃嘉妮於3日開庭時強調「該設備是宏碁產品」，對此，蘇震清辦公室批評黃嘉妮混淆視聽，自毀公信。

蘇震清辦公室表示，該錄音設備經專家鑑定後，發現係採用「中國海康威視」程序加密編碼，除損害蘇震清之司法人權，更是危及國安之重大事件。

蘇震清辦公室指出，該加密影音檔案是採用HIK264編碼格式，這是中國海康威視獨有編碼，鐵證都在法院，不容狡辯。北檢有否調查為什麼宏碁設備竟會出現海康編碼（HIK264）？如果都是國產設備，理應不該出現海康編碼，這也正是蘇震清質疑之所在，檢察官黃嘉妮竟以此為辯駁，自毀司法公信。難道，該檔案是經過後製編輯，才出現海康編碼？問訊影音檔本就應該完整呈現，為何要經過後製編輯？是不是為了讓聲音消失、聽不到？

蘇震清辦公室認為，檢察官黃嘉妮說「檔案是上鎖的，為什麼要用海康威視的鑰匙開鎖」，此論點嚴重混淆社會視聽。因經過鑑定，發現該檔案的「鎖」，是海康威視編碼所製作的鎖，為什麼國內重要偵訊影音檔要上一個中國海康威視的鎖？或是上鎖的人根本沒想到，這個鎖可以被破解開來，詳查其中重要聲紋證據？鎖被破解之後，檔案始可以鑑定，並發現多處違反自然、明顯人為變造之痕跡。海康的鎖只是令人質疑的點，然變造的痕跡證據至少有三處，海康的鎖絕非「孤證」。

蘇震清辦公室也質疑，如果需要加密，為什麼第二套設備提供的偵訊影音檔，沒有海康威視編碼？因為第二套出問題影音檔是空白內容，根本無所鑑定，難道這就是北檢的偵查素質？海康威視產品因有回傳之疑慮，早已遭多國禁用，如若今天北檢偵辦攸關國安之軍情洩密問題，豈不細節完全被掌握？呼籲法務部及相關監察單位，務必即刻詳查此事件，更必須向社會有明確交代，因受損不僅是蘇震清之司法人權，更涉及司法威信及國家安全問題。