　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢稱錄音軟體是宏碁的　蘇震清辦公室批：混淆視聽、自毀公信

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇震清宣佈絕食記者會，妻子廖靖汝、律師陳佳瑤。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇震清妻子廖靖汝、律師陳佳瑤質疑偵訊錄音檔遭變造。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

民進黨立委蘇震清捲入貪污案，但他的妻子和律師團質疑台北地檢署的偵查錄音有雜訊疑遭變造，並指控北檢違反採購規定，購買大陸製的錄音軟體。不過，北檢檢察官黃嘉妮於3日開庭時強調「該設備是宏碁產品」，對此，蘇震清辦公室批評黃嘉妮混淆視聽，自毀公信。

蘇震清辦公室表示，該錄音設備經專家鑑定後，發現係採用「中國海康威視」程序加密編碼，除損害蘇震清之司法人權，更是危及國安之重大事件。

蘇震清辦公室指出，該加密影音檔案是採用HIK264編碼格式，這是中國海康威視獨有編碼，鐵證都在法院，不容狡辯。北檢有否調查為什麼宏碁設備竟會出現海康編碼（HIK264）？如果都是國產設備，理應不該出現海康編碼，這也正是蘇震清質疑之所在，檢察官黃嘉妮竟以此為辯駁，自毀司法公信。難道，該檔案是經過後製編輯，才出現海康編碼？問訊影音檔本就應該完整呈現，為何要經過後製編輯？是不是為了讓聲音消失、聽不到？

蘇震清辦公室認為，檢察官黃嘉妮說「檔案是上鎖的，為什麼要用海康威視的鑰匙開鎖」，此論點嚴重混淆社會視聽。因經過鑑定，發現該檔案的「鎖」，是海康威視編碼所製作的鎖，為什麼國內重要偵訊影音檔要上一個中國海康威視的鎖？或是上鎖的人根本沒想到，這個鎖可以被破解開來，詳查其中重要聲紋證據？鎖被破解之後，檔案始可以鑑定，並發現多處違反自然、明顯人為變造之痕跡。海康的鎖只是令人質疑的點，然變造的痕跡證據至少有三處，海康的鎖絕非「孤證」。

蘇震清辦公室也質疑，如果需要加密，為什麼第二套設備提供的偵訊影音檔，沒有海康威視編碼？因為第二套出問題影音檔是空白內容，根本無所鑑定，難道這就是北檢的偵查素質？海康威視產品因有回傳之疑慮，早已遭多國禁用，如若今天北檢偵辦攸關國安之軍情洩密問題，豈不細節完全被掌握？呼籲法務部及相關監察單位，務必即刻詳查此事件，更必須向社會有明確交代，因受損不僅是蘇震清之司法人權，更涉及司法威信及國家安全問題。

ET快訊
結婚「財產全過戶給老婆」　岳母列9條件惹眾怒
高雄一家4口輕生亡　鄰居見社工上門怒開嗆
下班注意！「待轉大富翁」今晚換地方　地點曝光
獨／「她是我一生唯一的愛人」　夫悶殺30年妻椎心哭了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠議員稱萊豬給窮人「多個選擇」　林為洲：感謝執政黨...感恩喔！

「正常國家」修憲遭反對退回　陳亭妃：國民黨不應剝奪被討論權利

國內軌道業首見！北捷砸900萬建智能手臂　30秒完成遺失物取件

快訊／共機12月三度擾台　3架運8入侵我西南空域

北檢稱錄音軟體是宏碁的　蘇震清辦公室批：混淆視聽、自毀公信

實測丁怡銘體驗過的「便民服務」　林為洲到中正一停「傳說車位」

游錫堃挺澳洲捍衛人權　立院買200支紅酒加入聲援

遭告違反《社維法》...藍委問被傳喚會去？　蘇貞昌表態了

80家進口商宣示不進萊豬　蘇貞昌：台灣與國際競爭「不能鎖國」

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷　外交部緊急聯絡家屬

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

綠議員稱萊豬給窮人「多個選擇」　林為洲：感謝執政黨...感恩喔！

「正常國家」修憲遭反對退回　陳亭妃：國民黨不應剝奪被討論權利

國內軌道業首見！北捷砸900萬建智能手臂　30秒完成遺失物取件

快訊／共機12月三度擾台　3架運8入侵我西南空域

北檢稱錄音軟體是宏碁的　蘇震清辦公室批：混淆視聽、自毀公信

實測丁怡銘體驗過的「便民服務」　林為洲到中正一停「傳說車位」

游錫堃挺澳洲捍衛人權　立院買200支紅酒加入聲援

遭告違反《社維法》...藍委問被傳喚會去？　蘇貞昌表態了

80家進口商宣示不進萊豬　蘇貞昌：台灣與國際競爭「不能鎖國」

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷　外交部緊急聯絡家屬

劉在錫新角色登場「當傳聲筒」！唸信唸到哭...觀眾跟著淚崩

冬天必衝行程！隱身宜蘭山中「藍色溫泉」　提竹簍用地熱煮蛋、玉米

芭樂伯罹癌插鼻胃管無法叫賣　每天清晨5點準時擺攤養活自己

他街頭半裸大喊被綁架　警開門驚見！30人只剩內褲…綁匪也脫了

台彩威力盃／老教頭30年來首見奇才　台非混血歐子喬夢想大聯盟

南韓內閣大改組！文在寅斷尾求生急撤4部長...保健福祉部也在列

打開花生牛奶！兩隻小屁毛「圓臉逼近」　媽傻：竟然全醒了

700萬買二手屋　合約簽完竟收「強拆通知」…前屋主：早就說過了

《天能》《花木蘭》網路可以看了！網推：刷幾次都可以

桃園社宅美照曝！三房最貴12700元　沙發、家具、冷氣全「標配」

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷

蔡啟芳換肺4個月再住院　只剩38kg

「換閣」聲浪四起　蘇貞昌吐出3字

趙少康母親肺腺癌逝　陳文茜淚憶：有些溫柔不會消亡

全台超商注意！蔡英文發起「請支援澄清」：不會埋伏在店外開罰

藍議員「踢館」惹怒市佔90％豬肉進口商

花蓮副縣長賣地謀利　遭監院13：0彈劾

豬內臟風波後　蘇貞昌聲量奪冠、陳柏惟居次

高金素梅怒批　政府帶頭歧視稱武漢肺炎

綠議員「美豬給窮人多個選擇」！教授神回

貓纜、兒童樂園虧1.5億　北捷照發4.4個月年終

蔡英文獲國際領袖先鋒獎：永不停止追求兩岸和平

陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

「有政府、會說謊」　國民黨吿蘇貞昌違反《社維法》

更多熱門

相關新聞

蘇震清批雜訊　廖國棟律師：不想泛政治化

蘇震清批雜訊　廖國棟律師：不想泛政治化

涉貪立委蘇震清的妻子和律師團近日頻透過媒體，質疑台北地檢署的偵查錄音有雜訊，疑遭變造，還指控北檢違反採購規定，買到大陸製的錄音軟體，北檢今天澄清，偵查庭使用的是10年前，以500多萬元向宏碁買來的系統，因實在過於老舊，法務部將在近期協助更新，而同案其他被告的律師則在法庭上表示，只想快點進行訴訟，不想訴諸媒體泛政治化。

蘇震清絕食第3天出庭　怒批檢用大陸錄音軟體

蘇震清絕食第3天出庭　怒批檢用大陸錄音軟體

蘇嘉全被指「密赴印尼圖私利」告藍營求償200萬

蘇嘉全被指「密赴印尼圖私利」告藍營求償200萬

蘇震清疑北檢用中國設備　不惜採法律行動

蘇震清疑北檢用中國設備　不惜採法律行動

偵訊錄音遭疑變造　北檢：影響審判

偵訊錄音遭疑變造　北檢：影響審判

關鍵字：

蘇震清北檢

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

交卷前亂猜「太妍生日」　韓考生真的答對了

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面