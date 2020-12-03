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蘇震清絕食第3天出庭　怒批北檢用大陸錄音軟體...檢：是台灣宏碁

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▲▼蘇震清。（圖／記者劉昌松攝）

▲在押的蘇震清絕食抗議第3天，今北院開庭庭尚稱健康持續惡化希望能交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地院審理立委集體貪汙案，3日開庭審理民進黨立委蘇震清、及辦公室主任余學洋及國民黨廖國棟3人是否延押。蘇震清妻子廖靖汝也出席旁聽。蘇向法官抱怨自己身體不斷惡化，但堅持繼續以絕食抗議檢方程序不正義，懷疑檢方偵訊錄音檔有遭變造；檢方聽了則回應他僅是他主觀臆測、斷章取義感到遺憾，更直言根本傷害台灣司法。

蘇震清被控收賄遭台北地院裁定羈押禁見，押期至這個月22日，合議庭3日召開訊問庭。檢方認為他仍有串證、逃亡之虞，請求延押。審判長問及蘇震清時，蘇回應「我非常激動，但力氣不足」。他當庭指出，有關李恆隆今年8月24日的偵訊自白影音檔案，只有影像沒有聲音，他懷疑有人為變造，當場批判抗議檢方審理沒有程序，更當場教學「司法要先有程序才會有正義」，怒吼看不見他的正義，認為檢方態度令他相當失望，而提出這樣的疑問時，檢方卻推給設備老舊，更在上次開庭還半開玩笑說，「你是立法委員要幫忙申請經費」讓他感到情何以堪。

蘇震清憤慨表示，為什麼別人的錄音檔都沒問題，他請律師調閱的20個光碟檔就有3、4個有問題，但檢方都稱是操作疏失、設備老舊，根本沒當一回事，更激動說這根本是天打雷劈訊息，這是連續劇嗎？蘇更嗆檢方，「難道你們是老大嗎？、為何只有對我有利的錄音檔才出現問題？」怒批檢方為起訴而起訴。

蘇的律師團更指出，檢方提供的光碟有多處出現雜訊，質疑檢方使用中國軟體「海康威視」，這樣的說法當場遭檢方打臉。檢察官黃嘉妮反擊，「檔案是上鎖的安全，播放器是一把鑰匙，我們把安全門跟專屬的鑰匙一起送給法院，但蘇的律師團他們不使用專屬的鑰匙，請鎖匠來說門打不開，鑰鎖匠用各種鑰匙嘗試，最後拿到了海康威視鑰匙打開就懷疑鎖心是海康威視的。」狠打臉蘇律師團，直接表達這不是中國製而是2010年向國內大廠宏碁購買的產品。

檢方最後強調，非常感謝蘇震清將錄音影設備問題提出，讓檢方趁這次機會檢視設備，但檢方起訴該案絕對不是「孤證」，還有有帳冊、監聽譯文等相關許多證據，至於延押與否及最後是否判刑，法院則會做出考量後作出判斷。

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