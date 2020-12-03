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蘇震清批錄音雜訊「法務部支援更新」　廖國棟律師：不想泛政治化

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▲▼立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲立委蘇震清律師團質疑北檢使用大陸製錄音軟體違反政府採購規定。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

涉貪立委蘇震清的妻子和律師團近日頻透過媒體，質疑台北地檢署的偵查錄音有雜訊，疑遭變造，還指控北檢違反採購規定，買到大陸製的錄音軟體，北檢今天澄清，偵查庭使用的是10年前，以500多萬元向宏碁買來的系統，因實在過於老舊，法務部將在近期協助更新，而同案其他被告的律師則在法庭上表示，只想快點進行訴訟，不想訴諸媒體泛政治化。

台北地院審理立委集體貪汙案，從9月22日裁定羈押民進黨立委蘇震清、辦公室主任余學洋及國民黨廖國棟3人後，押期應到12月中截止，但為求慎重，提前在12月初開庭，聽取檢辯雙方對是否延押的意見。

▲廖國棟26日移審。（圖／記者林敬旻攝）

▲廖國棟希望能盡快獲得交保，參加獨子一生一次的婚禮。（資料照／記者林敬旻攝）

庭訊中，相較於蘇震清陣營近日頻頻放話喊冤，廖國棟的律師表示，只要確認錄音與筆錄相符，「不想訴諸媒體、泛政治化」；余學洋的律師則表示，希望官司能趕快進行交互詰問「直球對決」，希望法院不要無止盡押人取供。

蘇震清的律師團則延續上次庭期論點，質疑北檢在偵訊涉嫌行賄的被告李恆隆時，錄音光碟多處出現雜訊、無聲情形，懷疑北檢違反採購法規，政府不得購買大陸製產品的限制，買到了要用大陸軟體「海康威視」播放的影音軟體。

▲▼余學洋。（圖／記者劉昌松攝）

▲法院一併開庭審理是否繼續羈押立委助理余學洋。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官黃嘉妮為此當庭反擊，北檢目前使用的影音檔案系統，是在2010年公開招標，由台灣大廠宏碁得標，與大陸製無關，律師自己要用大陸軟體播放檔案，不代表檔案是大陸軟體產生的。

據了解，北檢38個偵查庭使用的錄影錄音設備，僅鏡頭等機械設備是2019年購買新添，當年向宏碁購買的檔案系統，標案金額500多萬元，裡面使用的除了國產影音卡，還有美商甲骨文產品，法務部得知後，認為的確過於老舊，將支援北檢在近期進行軟體系統的全面更新。

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