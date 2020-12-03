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遭控「密赴印尼圖私利」蘇嘉全求償2百萬　葉慶元：別恫嚇揭發的人

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記者黃宥寧／台北報導

針對國民黨藉由「駐印尼代表處電報」，指控前總統府祕書長蘇嘉全和綠委蘇震清「企圖謀取個別私利」，蘇嘉全為之震怒，認為遭惡意捏造事實汙衊，對王育敏、羅智強、游淑慧提起民事訴訟求償名譽損失200萬元。3日首次開庭，雙方未到僅律師出庭，而代表國民黨出席的律師葉慶元表示，當初開記者會是希望政府能提供相關證明及追查。

▲葉慶元律師。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國民黨考紀主委、律師葉慶元庭後呼籲，蘇嘉全應該撤回訴訟，別恫嚇揭發弊案人政府應該將真相公諸於世。（圖／記者黃宥寧攝）

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧於7月20日召開記者會，拿著解密的我駐印尼代表處2017年12月電報，質疑蘇嘉全和姪子、民進黨立委蘇震清，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，拜會印尼高層，卻不事先知會外交部及經濟部，拒絕駐印尼代表處人員協助，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

蘇嘉全認為，國民黨3名黨務主管，憑著日期與內容完全錯誤的幻想文，硬是無中生有編撰故事，完全沒有善盡查證義務，惡意汙蠛他圖謀私利，企圖抹煞他在立法院長任內積極推動國會外交所奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，已嚴重傷害台商與僑胞的情感，隔天由律師房彥輝帶著個人出入境紀錄，到台北地檢署控告王育敏等3人涉嫌妨害名譽，以及提起民事訴訟求償名譽損失。

▼(左起)游淑慧、王育敏、羅智強 。（圖／記者劉昌松攝）

▲游淑惠(左起)、王育敏、羅智強到北檢控告蘇嘉全涉嫌誣告罪。（圖／記者劉昌松攝）

今（3日）首度開庭，蘇嘉全及被告王育敏、羅智強、游淑慧、黃子哲都沒出庭，僅委由雙方律師出庭辯護。

蘇嘉全委任律師表示，會聲請函詢向印尼代表處查證是否有這份「電報」；王育敏等人辯護律師葉慶元則強調，當時國民黨4人開記者會重點是在於四大質疑，僅是公共事務討論，希望政府能出面說明關於前總統府祕書長蘇嘉全和綠委蘇震清「企圖謀取個別私利」。

庭後葉慶元受訪指出，事情很簡單，僅是國民黨游淑慧、羅智強接到檢舉，開記者會只是單純希望政府能夠提供相關證明及追查，很遺憾迄今政府不願意證實公文是真是假，究竟蘇嘉全及蘇震清有沒有帶國營事業去？但現在得不到真相，蘇嘉全跟政府企圖訴訟用高額賠償金掩蓋事實且恫嚇揭發弊案的國民黨四人，在一個自由民主的體制這不是一個正常狀況，他呼籲蘇嘉全應該要撤回相關訴訟，更表示政府應該將相關密件公諸於世。

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