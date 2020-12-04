盧秀燕：4年內公幼倍增再開180班...加速盤點公有建物餘裕空間

▲▼盧秀燕為了要營造完善幼教環境，規劃4年內公幼班數增加180班。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕力推公托公幼倍增計劃，盧說，她上任時，台中公幼數僅增加90班，量能不足，如今要力拼4年內再增180班，目前已增設131班，市府會持續努力，讓孩子獲得完善的幼教服務。

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盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，但長期以來幼托數明顯不足，因此市府積極推動「公幼公托倍增計畫」，公幼部分預計2022年底前增加180班，108至109學年度已增設131班，增加3600多名進入公共化幼兒園就讀機會。

盧指出，昨天啟用的烏日區東園國小附設幼兒園，今年學年度開辦3班，包括2班3至5歲的混齡班、1班2至3歲的幼幼班，招收76人，她感謝立法委員、市議員協助籌編經費，因為有各方人士幫忙，才能有優質的幼兒園。

教育局表示，烏日區的溪南地區，因位在高鐵重劃區內，發展快速、交通便利，移入人口日益增多，為擴大當地公共化教保服務量，市府將東園國小增設附幼納入公幼倍增計畫，並爭取中央前瞻基礎建設經費，獲核定2102萬元，市府追加補助421萬5000元，共2523萬5000元。

教育局指出，市府規劃自108至111學年度擴增至少180班，108、109學年度分別已增設41班及90班，共131班，達標72.7%，增加3600多名收托人數；此外，台中再獲教育部核定補助經費4億9831萬元，將再擴增公幼40班，預計110至113學年度開辦，市府將持續盤點學校校舍及公有建物的餘裕空間，加速加量提供幼兒平價優質的教保服務。

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