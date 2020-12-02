攜手團膳業者拒絕往「萊」　盧秀燕：訂全國最嚴契約保障食安

▲盧秀燕攜手學校、團膳業者，共同簽署宣示拒絕萊豬的決心。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央預計明年元旦起開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，台中市長盧秀燕為了維護學生健康，祭出「全國最嚴」團膳契約，一旦發現學校午餐使用萊豬，立即與業者解約且永不錄用，盧2日邀集多家校園團膳、食材業者齊聚大仁國小，簽署拒絕萊豬進入校園，堅決守護台中、拒絕往「萊」。

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對於中央的萊豬進口政策，盧秀燕強調，市府仍希望中央能「改弦易轍」，守護國人食安，但如果中央執意開放，市府也已超前部署，目前台中無論學校自辦或委託團膳業者，大家都有共同信念為校園食安把關，今天透過簽署與宣示，展現台中已做足準備及守護校園食安的決心。

盧指出，豬肉是台灣飲食的主要肉品之一，以大仁國小午餐菜單為例，三道配菜中的肉燥滷蛋、肉片白菜滷都使用豬肉製品，因此市府更要嚴格把關食安，已訂定全國最嚴格團膳契約，從源頭限制，只能使用國產豬肉，一旦發現業者使用萊豬，則立刻解約、永不錄用，讓師長安心、家長放心。

教育局說明，市府配合教育部11月13日修正發布學校午餐契約範本，以最高規格要求修訂台中市學校午餐契約，明定肉類加工品應採用「肉品原料來源」為國產在地優良產品；「肉類及其加工品未使用國產在地之產品」及「有混充或假冒上述產品供貨不實情節」，罰則加重為記點20點，且依契約罰則立即終止契約，教育局已要求市內各級學校在12月15日前與業者完成換約。

出席簽署拒絕萊豬的記者會，還有教育局長楊振昇、農業局長蔡精強、衛生局長曾梓展、台中市食品藥物安全處長邱惠慈、市議員羅廷瑋、台中市餐盒食品商業同業公會理事長邱子暘、台中縣餐盒食品商業同業公會理事長楊吉祥及近20家校園團膳業者。

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