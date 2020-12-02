被要求赴台中市議會備詢　北捷局「不會去」：不排除單獨開會說明





▲台中捷運綠線。（圖／台中捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

面對台中捷運綠線車廂連結器不斷出問題，民進黨台中市議員日前要求台北市長柯文哲率北捷團隊赴台中市議會備詢；而台中市長盧秀燕則說，已轉告希望北捷來市議會列席說明。對此，台北市政府捷運工程局表示，他們不會去台中市議會備詢，但不排除參加議會外的單獨會議。

針對台中市議員要求北捷團隊赴台中市議會備詢，台北市政府捷運工程局機電工程處長蘇瑞文表示，因為目前調查報告尚未出來，且還是被要求去台中市議會，台北市政府官員照理來說，是不會去別的市議會備詢，不過不排除會跟台中市議員做說明，但不是在議會廳，而是可能在其他會議室，「這部分不排除。」

被問到是去台中市找台中市議員嗎？蘇瑞文表示，對，因為議員有可能會有單獨會議，這點他們不排除參加，這也是應該的，但在議會裡面，「我們不會去備詢。」

至於大約時間點為何？蘇瑞文說，因為調查報告還在進行當中，預計到12月11日左右會比較清楚，屆時廠商會提供設計、材料、安裝，以及製造過程和故障原因等完整報告。

對於盧秀燕說已通知台北市捷運局列席，蘇瑞文說，「沒有！」但台中市交通局有打電話來詢問方不方便列席，並沒有書面通知。

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