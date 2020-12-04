藏族男孩「丁真」爆紅起底！高手操盤政治感極佳　掀城市搶人戰

記者蔡儀潔／綜合報導

藏族男孩丁真成為大陸「年度現象級網紅」，更掀起各大城市的「搶人潮」，連日本媒體都來湊熱鬧，而這爆紅的背後，是丁真滿足了社會底層青年對人生機遇最瘋狂的想像。除此之外，其幕後的行銷團隊也是非常厲害，整套操作銜接到位、配合得當，且具有極佳的政治頭腦與政治關係，當中必有高手操盤。

▲丁真被稱為甜野男孩。（圖／百家號中國吉林網）

丁真現在紅到什麼程度？綜合陸媒報導，打開大陸任何一個平台，都能自動刷到他，其中在新浪微博，幾乎每天都有至少3個和其有關的熱搜，並且每個都是上億級別，而丁真從默默無名的普通男孩到成為頂級流量，時間約1個月。

▲華春瑩幫丁真發文加油。（圖／翻攝 華春瑩推特）

巨大流量面前，四川和西藏「線上打架」，更掀起各大城市搶人潮，央視近日還用整整12分鐘來報導丁真，連大陸外交部發言人華春瑩都連發3條推特，親自為這個藏族男孩站台。

▲丁真幫城市宣傳。（圖／翻攝自微博）

觀察丁真爆紅的背後，發現其個人條件與行銷團隊構築的人物故事頗有賣點，一個默默無名的社會底層青年在偶然的機遇中改變命運，而這個故事還需要大量金錢實現網路擴散效果。

實際上，丁真帶來的效益確實相當客觀。據去哪兒網資料顯示，自11月16日起，前去甘孜的訂單量同比去年增長近2成，17日單日預訂量較去年同期增長90%，酒店預定量也較去年同期增長111%。不僅旅遊火了，甚至售賣甘孜產品的電商平台也火了，連丁真佩戴的同款耳墜最高月銷量都達到865件。

▲華春瑩在推特PO出丁真。（圖／翻攝 華春瑩推特）

值得注意的是，丁真從一個原本被外界認為是「曇花一現」的網紅，變成連大陸官方都表示肯定且進行宣傳，這幕後的行銷團隊「理塘縣文旅體投資發展有限公司」非常不簡單。

具體而言，丁真來自少數民族，在大陸少數民族問題極為敏感，更何況藏族在所有少數民族當中，形成的政治問題最複雜，歐美國家也經常來挑毛病，若稍有不慎便容易弄巧成拙，成為西方國家攻擊西藏治理問題的藉口。

因此丁真的幕後團隊具有「扶貧幹部的智慧」，其方案絕對經過中共官方詳細審查後所同意，其用意可能是以藏族陽光青年的形象，表現脫貧藏族人民生活安康。操盤者不只對大陸政治運作邏輯極為熟稔，必定還具備與政壇高層極佳的關係。

▲丁真受到官方力捧。（圖／百家號中國吉林網）

《鳳凰網》整理指出，美國新聞網站NextShark報導，來自中國四川的藏族男孩丁真短短幾天就收穫了200萬粉絲，至少6億次流覽量；韓國Insight網站稱，「一個在青藏高原上生活的牧羊人，用他陽光帥氣的外表，在網路上偷走姐姐們的心」；日本ANN電視台報導，「上個月，丁真的影片點燃社交平台，他家鄉的機票預訂增加了兩成，形成社會現象。」

其中，日本ANN電視台的報導更是直接衝上日本雅虎新聞網的當日熱搜榜，網友紛紛評論，「清爽而野性」、「他若出道我應援」、「極為自然的美少年，和山與風如此相配」。