180放羊男爆紅！「深邃五官+清澈大眼」收割迷妹　公司捧錢爭簽他

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著網路平臺興起，不少花美男意外爆紅，四川甘孜藏族自治州康巴藏族20歲男子扎西丁真，因擁有純真微笑和無邪眼神俘獲了大批粉絲，網友紛紛讚是「野性又溫柔」的小哥哥。扎西丁真爆紅後也引來資本青睞，對此他表示「不想去當明星，想要做賽馬王子」。

▲ 扎西丁真皮膚黝黑、五官深邃立體。（圖／翻攝自微博）

扎西丁真身高180公分，皮膚黝黑、五官深邃立體，還擁有一雙清澈的大眼。近期他在草原放羊的影片被攝影師播出後，在網路掀起旋風，特別是在抖音平臺上。網友紛紛讚其「野性又溫柔」、「好乾淨，今年看見最有辨識度的小哥哥」。

扎西丁真爆紅後隨即引來資本的青睞，他的舅父在直播中證實，有選秀節目已聯絡他們，希望其能參加節目。據業內人士說法，目前有不少影視公司看好這「另類的美」，已準備好資金和簽約合同，直接飛過去想簽下丁真。

▲丁真在直播間透露，夢想是馬術比賽中「自己的馬跑第一名」。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後引發不少粉絲反感，認為節目組為了炒作肆意消費丁真的人氣，不過也有人希望他可以藉這個機會改變命運，離開大山多賺一些錢，以後再也不用靠放牧維生。

不過對於未來的規劃，丁真在舅父所開的直播間表示，夢想是「希望能在馬術比賽中，自己的馬跑第一名」。看似不經意的回答，再度吸引網友好感。