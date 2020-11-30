藏族男孩7秒電眼「收割迷妹」！拒當明星　留在家鄉領15K月薪

▲丁真「另類的美」吸引廣大關注。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

四川甘孜藏族自治州康巴藏族20歲的扎西丁真近日在網路上火紅，月初一段他7秒電眼微笑的影片被上傳，立刻吸引無數粉絲，也有不少人想簽下他，不過最後他選擇在老家理塘的國企上班，每月領3,500元人民幣的薪水（約1萬5177元台幣）。

丁真身高180公分，五官深邃立體，一名攝影師本月初PO出一段他在草原放羊的影片後，立刻上了熱搜，他的微博帳號開通一周後粉絲就超過百萬，他也開出自己的抖音帳號，第一條影片就在4小時內突破百萬次按讚。

根據新浪報導，不少媒體公司爭相想和丁真簽約，不過他已入職老家理塘的文旅公司，總經理杜冬表示，丁真要做的工作很多，一方面是為理塘做旅遊大使，拍視頻，做做導遊，宣傳旅遊等等。

▲丁真的夢想是當「賽馬王子」，和他的馬兒「珍珠」一起在草原上奔跑。（圖／翻攝自微博）



對於很多綜藝節目的邀約，杜冬則說目前都拒絕了，「我們認為他現在還不適合去當演藝或者綜藝明星，才藝還不夠。而且，他最自然的狀態是在家鄉，如果一下子把他帶到長沙，上海或北京，他會很不自在」。

丁真在先前的訪問中就說過，他「不想去當明星，想要做賽馬王子」，並稱夢想是「希望自己的馬能在馬術比賽中跑第一名」，而這看似不經意的回答，再度吸引網友好感。

▼丁真會的漢語不多，目前仍在學習。（影／翻攝自YouTube／符号中国）

