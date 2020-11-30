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四川甜野男孩爆紅　釣出她「罕見發文」幫宣傳

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▲▼華春瑩幫丁真發文加油。（圖／翻攝 華春瑩推特）

▲大陸外交部發言人華春瑩發文，稱丁真笑容陽光燦爛（圖／翻攝 華春瑩推特、環球網）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川甘孜藏族「甜野男孩」丁真迅速走紅，他的家鄉理塘也跟著一夕之間爆火。截至11月最後一周，大陸旅遊網携程數據顯示，理塘搜索量猛增620%，比國慶假期搜索量翻4倍。甚至吸引大陸外交部發言人華春瑩一連發三文為他宣傳。

▲▼華春瑩幫丁真發文加油。（圖／翻攝 華春瑩推特）

▲丁真走紅，連大陸外交部發言人華春瑩也幫忙發文加油。（圖／翻攝 華春瑩推特、環球網）

根據大陸官網環球網消息指出，華春瑩在推特上一連發三篇文章，都是為火爆全網的藏族男孩丁真加油打氣。華春瑩第一則發推寫，「一張燦爛、陽光、天真的微笑照片在網上走紅後，丁真最近成為了社交媒體上的明星。」推文配圖中，湛藍的天空下，無垠的草場中，丁真笑容燦爛。

華春瑩又發了第二組丁真自我介紹的動圖，「他們都叫我賽馬王子」；最後，華春瑩再次發文介紹，「四川廣播電視台有了位新主播。作為嘉賓的丁真用他的母語藏語播報新聞。」

▼華春瑩一連發三文幫丁真打氣。（圖／翻攝 華春瑩推特）

▲▼華春瑩幫丁真發文加油。（圖／翻攝 華春瑩推特）

據了解，身為藏族的丁真因為偶然被拍下純真笑容而走紅，被人們稱為「甜野男孩」，還成為自己家鄉四川省理塘縣的旅遊形象大使。更有趣的是，部分網友以為丁真是西藏人，實際上他是四川人。丁真走紅後，各省的文旅官博發起了「搶人大戰」，其中四川和西藏搶最兇。

▲▼ 大陸、甜野男孩、丁真、四川。（圖／微博 百家號中國吉林網、西藏日報、理塘丁真）

▲ 大陸甜野男孩丁真。（圖／微博 百家號中國吉林網）

到自己走紅後規劃？根據央視29日消息，丁真用藏語接受採訪時說，不知道自己是怎麼紅的，「但出了名很高興，很高興可以做很多關於家鄉的宣傳工作」。對於未來，他說首先要學習，做好每件事，還想繼續騎馬拿冠軍。他所在的文旅企業則稱，簽約丁真系出於保護，希望丁真能與當地旅遊共成長。

迅速走紅的丁真拒絕了選秀節目邀請，簽約成為當地一家國企的員工，為博物館講解，參與家鄉的旅遊文化宣傳。跟隨丁真的視頻，越來越多的人看到了理塘的雪山、草原、冰川、寺廟、白塔，也逐漸被當地景色與文化吸引。大陸旅遊攜程數據顯示，除四川本省遊客外，廣東、山東、雲南、江蘇、北京、重慶、湖南、河南的遊客也都對理塘充滿好奇。

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