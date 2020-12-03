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顛覆傳統　陳亭妃、陳怡珍文創設計獨有「蝸牛文創紅包」！

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▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍，結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，共同設計發表最新文創設計「蝸牛文創紅包」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍，結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，共同設計發表最新文創設計「蝸牛文創紅包」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年金牛迎春，迎接美好牛年來臨，立委陳亭妃、市議員陳怡珍連續3年與安平平安文創公司合作，並結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，共同設計「蝸牛文創紅包」。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍，結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，共同設計發表最新文創設計「蝸牛文創紅包」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3日特別在中西區熱門藝術景點「蝸牛巷」首度曝光設計概念與發想，別緻的各色蝸牛窗花結合葉石濤筆下的蝸牛居及可愛彩繪，增添了許多文青氣息。不只如此，陳亭妃委員更預告2021年1月23日將舉辦大型蝸牛彩繪活動，趣味十足、敬請期待。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍，結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，共同設計發表最新文創設計「蝸牛文創紅包」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃委員表示，此次紅包設計捨棄傳統牛的笨重形體，而是以「蝸牛」為設計意象，代表堅持與實現理想的精神。尤其，2020年因遭遇武漢肺炎疫情，全球壟罩在死傷攀升、經濟蕭條的陰影之下，蝸牛背上駝著那重重的殼，一步一步地往前爬，就代表著家的溫暖、代表著追逐夢想，令新的一年充滿希望。陳怡珍議員則指出，蝸牛紅包除了討喜之外，更具備多功能，除了當作錢母紅包招財，同時也可作為吊飾、或是貼在壁面上的窗花使用。

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍，結合財團法人陳佳照紀念文化基金會，共同設計發表最新文創設計「蝸牛文創紅包」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文創業者施伯鋒表示，此次設計的主題為「2021牛轉乾坤」，蝸牛文創紅包的發想為蝸牛的觸角，觸角就像天線，代表著訊息接收與世界連線的創意，蝸牛本身又意味著堅持落實、充滿夢想、柔軟身段、溫暖家園的意涵。除了這次與委員合作的「蝸牛文創紅包」以外，也將在實體與網路店面推出特殊紅紙、白紙窗花，還可在圖面上進行彩繪DlY，畫出專屬於自己的蝸牛窗花，意義非凡。除此之外，還有木材、金屬另外2種材質，更延伸為手機名片架等文創小物，徹底將文創理念應用於一般生活，都能為民眾的生活質感加分。


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