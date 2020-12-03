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台南21歲護理師遭撞命危...同仁集氣：快點醒來！摺2千隻紙鶴祈福

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記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院21歲鐘姓護理師，12月1日凌晨下班騎機車返家途中，遭溫姓無照酒駕男子撞飛，頭部重創在安南醫院加護病房觀察治療中，醫院護理部發起「千羽鶴集氣」活動，目前已摺出2千隻鶴集氣祈福，並為鐘護理師舉辦集氣祈禱活動，為鐘護理師加油集氣度難關。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市立安南醫院醫護部及行政人員，2日為鐘姓護理師舉辦集氣祈禱活動，在牧師帶領下，護理人員祈禱祝福鐘護理師早日脫離險境，早日康復。護理部人員動員再折1千隻紙鶴祈福，目前紙鶴數量已達2千多隻。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在醫院所設「集氣區」，貼滿護理人員各式各樣集氣祈福卡片，所寫內容都深深表達對鐘護理師心疼不捨之情，也注入滿滿的關愛，為鐘護理師加油，希望她勇敢堅強，快點清醒過來。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，鐘護理師手、腳部位有骨折，重點是頭部受到重創，有嚴重腦水腫，神經外科醫師目前採低溫療法，保護腦部及設法消除腦水腫及腦壓，希望平安度過關察期，院方預定1周後安排狄鐘護理師動骨折手術。院方表示會全力醫治讓患者能早日康復，醫藥費用院方也表示處協助處理，讓家屬安心。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐘護理師車禍重傷，安南醫院護理部全體護理人員十分不捨，自動設立「集氣區」讓護理人員寫祈福卡祝福集氣外，護理人員也發起「千羽鶴祈福」活動，全體護理人員，人人利用勤餘動手摺紙鶴，2日就折出1千隻紙鶴，3日上午就到2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師早日度過難關，康復出院。

安南醫院院方指出，鐘護理師家境不佳，家屬擔心後績醫藥費問題，醫院已請家屬安心，院方會全力協助處理醫藥費相關問題，也會提供最佳的醫療服務，去治療鍾護理師，請大家寬心。如有關心民眾欲捐款給家屬，院方也會轉介社會局所開立專戶，希望能幫助家屬度困境。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，為鐘護理師集氣祈禱，並摺出2千隻紙鶴，紙鶴數量加倍，集氣也加倍，祈求鐘護理師度過難關早日清醒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，社會局已開立專戶， 銀行名稱是「台灣銀行台南分行」、帳號「009045094215」、戶名「台南市政府社會局代收款專戶」，匯款時務請註明：指定「1201鐘姓特境家戶案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，代收日期2020年12月2日至2021年2月2日止。

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