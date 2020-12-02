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市長夫人劉育菁推薦在家好料理　台南鵝肉分切加工品輕鬆購

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▲台南市長夫人劉育菁推薦台南鵝肉，分切加工品民眾可上網輕鬆購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長夫人劉育菁推薦台南鵝肉，分切加工品民眾可上網輕鬆購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長夫人劉育菁，2日出席下營區田媽媽鵝鄉園餐廳開發鵝肉分切、鵝肉加工品發表會時，強調是上班女性的一大福音，5分鐘就可以上一道菜，包括冬令進補等多樣化的小包料理，是值得加以推廣的鵝肉佳餚，劉育菁還當場料理一道炒沙茶鵝柳，博得不少掌聲。

劉育菁表示，鵝肉規格相較於其他禽肉為大，普遍用於家庭料理上更為不便，進而影響消費者選購並自行料理，同時消費型態和家庭結構改變，多數民眾多選擇外食鵝肉料理。

下營區長李宗翰表示，台南市政府農業局輔導台南市休閒農業發展協會與下營田媽媽鵝鄉園餐廳合作，以強化鵝肉的分切、加工運用為理念，研發多項生鮮鵝肉及加工料理包產品，其目的就是希望提供鵝肉的料理便利性，讓民眾在家也能輕鬆做、安心吃。

▲台南市長夫人劉育菁推薦台南鵝肉，分切加工品民眾可上網輕鬆購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下營田媽媽鵝鄉園餐廳負責人顏雍哲說，開發鵝肉分切、鵝肉加工品，包含「分切鵝肉塊」、「去骨鵝柳」、「3代同堂鵝肉湯」、「麻香鵝米糕」、「沙茶鵝柳」等5樣產品，為了教導消費者如何運用料理出美味的鵝肉佳餚，更以這次的生鮮鵝肉分切品，如「分切鵝肉塊」、「去骨鵝柳」製作出20樣鵝肉料理，印製出精美的料理食譜分享給民眾。

田媽媽鵝鄉園餐廳開發者之一的邱惠梓指出，他們開發的「3代同堂鵝肉湯」、「麻香鵝米糕」、「沙茶鵝柳」屬熟食冷凍料理包，2人份的份量或是喜歡自行料理的民眾選購品嚐，支持在地國產鵝肉。

邱惠梓表示，鵝肉新產品優惠價：一組5樣產品+一本精美食譜，12月2日至5日至3天限量50組，原價1040元優惠價850元。臉書搜尋「下營田媽媽鵝鄉園餐廳」填Google表單訂購，優惠50組售完為止。


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市長夫人劉育菁台南鵝肉

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