江啟臣質疑國防院養肥貓、騙吃騙喝　馮世寬：政治考量國家損失

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委江啟臣2日質疑，有很多人「靠關係」進入國防安全研究院，不知道做出什麼貢獻，根本是在養肥貓、騙吃騙吃。對此，退輔會主委馮世寬3日表示，如果把這件事當成政治活動考慮，那是國家的損失，「我真的不知道怎麼批評，我非常非常難過，怎麼今天走到這一步」。

立法院外交及國防委員會2日審查「110年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分（不含國家安全局部分）」。江啟臣在會中質疑，有很多人「靠關係」進入國防安全研究院，平常只接待外賓、談理論，甚至有人上電視節目，不知道做出什麼貢獻，根本是在養肥貓、騙吃騙吃。

馮世寬3日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」。馮世寬會前受訪時表示，如果把這件事當成政治活動考慮，那是國家的損失。

馮世寬指出，國防安全研究院裡面人濟濟，而且受到國外肯定，僅成立一年半就當選為全球傑出智庫，在自己擔任董事長的任內，也有很多國家對智庫的成立感到好奇與肯定，也非常希望台灣能夠有一個好的智庫。

馮世寬說，智庫有很多作用，例如美國蘭德公司接受國防部很多研究委託案，國防安全研究院也有很多國防部的研究案，假如把它定位為黨派、有顏色，「我真的不知道怎麼批評，我非常非常難過，怎麼今天走到這一步」。

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