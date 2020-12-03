江啟臣酸養肥貓　國防院揭5大成果反擊：才剛邀美國白宮顧問演說

▲財團法人國防安全研究院揭牌典禮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席江啟臣質疑很多人靠關係進入國防安全研究院，認為是政府養的肥貓、騙吃騙喝，不知貢獻。對此，國防院稍早也整理出近期5大成果，其中除了每月數百篇報導外，研析報告受到美國國會、國際智庫重視；而9月份，更邀請到美國前白宮國家安全顧問麥瑪斯特（H.R. McMaster）發表專題演說。

國防安全研究院是在2018年成立，江啟臣在國防外交委員會審查預算時，質疑機構裡有很多人是靠關係進去的，平時只會接待外賓、談理論，不知道貢獻在哪裡。

對此，退輔會主委馮世寬3日表示，國防院人才濟濟，還受到國外肯定，成立不過1年半，就當選全球傑出智庫；他在擔任董事長時，很多國家對智庫成立感到好奇跟肯定，希望台灣可以有夠好的智庫。

對此，國防院也提出近期5大對國防的貢獻：首先，國防院在今年7月統計起，受到國內外、大陸等媒體報導、引用轉載數量約800多則，平均每月有100多篇，其中包括紐約時報、洛杉磯時報、日本經濟新聞、英國衛報、澳洲雪梨晨鋒報等。

其次，國防院研析內容也獲得美國國會「美中安全暨經濟審議委員會」，於2020年中國年度報告引述本院資料，其中第487頁有關共軍繞台及海上民兵灰色地帶分析。

第三，國防院也推出即時評析、雙周報、特刊等逾300篇，其中灰色地帶衝突、不對稱作戰與戰略清晰與模糊等特刊，皆與美、中、台軍事與國安關係圈同步，或將新觀念介紹進國內引發各界討論。

第四，國防院今年與國際智庫交流、國內外研討等活動計約百次，其中包含國際重量級智庫如美國威爾森中心、蘭德公司、英國倫敦國際戰略研究所IISS、澳洲戰略政策研究所 ASPI、法國IFRI與捷克歐洲價值安全政策中心等都有合作。

最後，國防院今年9月承辦凱達格蘭論壇，邀請美國前白宮國家安全顧問麥瑪斯特（H.R. McMaster）發表專題演說，在國內外也引起討論。國防院強調，各項研究成果皆於官網公開，報告與研析並以電郵提供國會參考，研析內容本於專業歡迎各界參與擴大國防政策研討。

▼前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster） 。（圖／達志影像／美聯社）

