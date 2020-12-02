「打臉蘇揆」信功肉品遭查水表？　消防局喊冤：2年一度消安檢查

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬時提及，屏東信功肉品「很支持」，屏東縣信功公司晚間發聲明駁斥。國民黨中常會下午與公司董事長、國民黨中常委楊博仁視訊，楊還是公開強調，「我非常反對萊豬進口，不可能贊同去買萊豬作為信功的原料」。對外界關心是否擔心被「查水表」，他表示，「希望不要有這些小動作，相信應該是不會」。

▲行政院長蘇貞昌11月21日到屏東縣信功實業公司為豬肉外銷舉行封櫃儀式 。（圖／行政院提供，以下同）

不過，今（2）日屏東縣政府消防局配合縣府二年一度對該公司做例行消防安全設備檢查，因時間點太巧合，被外界解讀是「查水表」，讓消防人員感到「很冤」，據悉，縣府觀傳處稍後也會發表聲明，讓外界了解事件始末。

▲信功豬肉外銷由蘇揆等封櫃。

蘇揆答覆立委蔣萬安有關「信功挺萊豬」的話，由國民黨中常委楊博仁擔任董事長的信功公司昨晚發表聲明反駁，

中常委沈慶光在下午視訊時就提醒楊博仁公司可能被「查水表」，他並指出，一般民眾理解的查水表對企業不只如此，豬肉製品外銷 ，中央政府可以隨時透過地方政府查驗工廠環境衛生、開環保單，這都非常容易；還有海關檢驗的刁難，讓出口增加泊船費用、拖延交單時間等，也都會影響公司信譽，他在肯定楊博仁敢於面對事實，也要留意政府後續的作為。

據悉，屏東縣政府消防局於2018年對信功實業公司進行消防設備安全檢查，按照規定，2年一次，也就是2020年年底前要完成這項檢查工作，不料，消防人員欠缺敏感度，意外捲入「查水表」的風波。

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