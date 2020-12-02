陳其邁總質詢萊豬議題成攻防！綠議員脫口：讓貧窮者多個選擇機會

▲市議員黃明太市政總質詢 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會2日進行市政總質詢，民進黨市議員黃明太有關美國萊豬進口一事，他以國內蔬菜水果也有農藥殘留但有許可範圍做比較，但過程中卻語出驚人說：「高收入的人不可能去吃美豬，高收入的人不可能去吃美豬，一些較貧窮的、經濟較不好的，他多了一個選擇的機會」，而陳其邁則列出3點保證，市府會嚴格把關。

民進黨市議員黃明太在市政總質詢上，一開頭就先問高雄市長陳其邁：「有沒有鼓勵市民吃美國進口的豬肉？」，陳其邁答覆：「我鼓勵多吃台灣豬。」他接著問農業局代理局長王正一：「台灣的蔬菜水果有沒有使用農藥？」，王正一表示確實是有；他再問衛生局長黃志中：「農藥有沒有殘留在蔬菜水果？」，黃志中答覆，衛生局每年都有檢驗，每年驗的結果只有極少部分不合格。

黃明太則接說：「對嘛，我們就是要檢驗，農藥的殘留，我們有一個許可的範圍，並不是說因為有農藥的殘留，們就不吃台灣蔬菜水果。如果以同樣的標準，說實在的，最近被立委、議員嚇到不敢吃豬肉，而且也替美國人煩惱，如果這樣，為了吃這個豬肉，不知道美國人死多少人了。」

他說：「台灣是一個自由貿易的國家，我們不能叫人家買我們的東西，我們卻不去買人家的東西，美國豬肉口感也不好，相對的，價格比較低，高收入的人不可能去吃美豬，一些較貧窮的、經濟狀況較不好的，他多了一個選擇的機會，我們也沒有強迫他們去吃；如果都沒有人吃，誰要進口？如果大家都沒有吃，根本就沒有人會進口。」

黃明太表示，為了這個議題，整個中央幾乎都停擺，整個地方應該好好問政，很多人都沒有好好問政，都環繞在萊豬上面，希望不管在中央或在地方，這個議題不要再吵了，希望市長好好要求局處，好好管制這些豬肉是不是符合我們的標準，好好把標示做清楚，讓民眾可以好好做選擇。

陳其邁答覆時表示，列出3點保證，包含落實標、溯源管理、加強查驗，來保障人民吃的安全。而黃明太最後說，高雄市民的健康，我們要顧好，不合格的豬肉一定不能讓它進來，要做好標示，讓民眾清清楚楚去選擇。