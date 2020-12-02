「華山分屍案」家屬討國賠1522萬　控北市府管理不周「沒裝路燈」

記者羅志華／台北報導

射箭教練陳伯謙於2018年間深夜，在華山大草原小木屋內，遭高姓女子拒絕求歡打了一巴掌後，竟惱羞性侵對方後勒斃，更狠心分屍13塊、分成7袋丟在陽明山，經一審判死、二審無期，目前最高院發回更審中；家屬不滿北市府沒對大草原盡管理責任、裝路燈，向北市都更處、北市府工務局公園路燈工管處，請求國賠1500萬餘元，北院日前判家屬敗訴。

▲「華山分屍案」家屬控訴，北市府對華山大草原管理不周害死女兒，請求國賠1522萬餘元。（圖，資料照／記者邱中岳攝）

高女家屬控訴，北市都更處、工務局路燈工管處，是華山大草原的主管機關，應依相關規定限制申請使用大草原的對象，並應維持場地內外秩序、公共安全，卻於2017年12月至2018年6月間，在未審核野青眾的申請資格下，開放大草原讓他們使用，也沒裝夜間照明、派人巡邏，對野青眾多次被附近民眾檢舉，也沒有積極處理，導致高女於2018年6月1日在草原遇害，依喪葬費、精神撫慰金、扶養費，請求國賠1522萬8815元。

北市都更處表示，家屬提的法律規範，行政單位都有一定裁量權，對大草原的管理，仍在合理範圍內，且大草原也沒缺公共設施、或是管理不足，大草原的狀況，也不至於讓高女遇害，認為家屬求償金額過高、請求無理。

工務局公園路燈管理處表示，依都更處簽的土地委託管理契約，華山大草原不是公園管理自治條例中，讓公眾遊憩的場地，工務局沒有裝路燈、找人巡邏的責任，只需要幫忙維護花草就好，且這場悲劇也是人為犯罪造成，同樣主張家屬求償無理；法院認為，高女遇害與行政單位作為無關，判家屬敗訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！