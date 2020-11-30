18歲少女「下面滑出小寶寶」！凌晨背痛送急診　一蹲廁所當場嚇瘋

▲英國南威爾斯一名少女在醫院急診室上廁所時突然生下小寶寶。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳美依／綜合外電報導

英國南威爾斯紐波特市（Newport）發生一起離奇事件。18歲少女狄翁（Dion Seaborne）這一天感到背痛無比，在凌晨時分直奔皇家根特醫院（Royal Gwent Hospital）急診室。她等待接受檢查時，突然感到內急，竟在上廁所時產下一名「非常健康」的女嬰。

綜合《鏡報》、《太陽報》報導，狄翁完全沒有發現自己懷孕了，「我沒有感覺到任何不同。我的體重沒有增加，事實上，大家都覺得我變瘦了」。她回憶分娩當下時表示，「我不得不呼喚一位護士來幫忙，因為我按不到緊急按鈕」，坦言「此生從來沒有如此害怕」。

Shocked teenager gives birth in hospital toilet after having no idea she was pregnant https://t.co/qhqspSybsP — The Sun (@TheSun) November 29, 2020

狄翁在醫護人員的協助之下安頓好後，立刻打電話給同齡的男友卡勒姆（Callum Morris），告知這個消息，「他驚訝到立刻叫醒媽媽，那時可是凌晨4點」，稍後帶著一些衣服與物品抵達醫院探望，首次與女兒見面，「他無法停止微笑，一直抱著她，說著有多愛她」。

狄翁今年8月才剛滿18歲，雖然一開始感到非常驚慌失措，如今已經準備好迎接新生命。她與男友接受採訪時也提到，2人決定將女兒命名為莉莉梅（Lilly-May）。

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