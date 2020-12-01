國民黨團質疑會議遭政院監視偷聽　徐國勇：絕對沒有也不必要

▲行政院長蘇貞昌（左）、內政部長徐國勇（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院進行施政報告及質詢，國民黨團上午8時召開黨團大會商討戰略，黨團總召林為洲卻自爆，有行政院警官隊人員偷聽黨團會議內容，甚至回報開會狀況，質疑警察國家再現。對此，內政部長徐國勇表示，絕對沒有偷聽這一回事，而且也沒有必要這麼做。

行政院長蘇貞昌1日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委莊瑞雄質詢時詢問，國民黨團稍早指控行政部門派出警官監控，詢問內政部與行政院是否確有此事。

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）



對此，徐國勇表示，在接獲國民黨團的指控後，他已經立即打電話給警政署與保六總隊，事實上在立法院院區內，每個路口都會有警察與便衣岡哨，「今天是因為下雨，所以便衣岡哨在走廊」，不過警政署也回報離會議室還是有點距離，所以不可能去偷聽，絕對沒有偷聽這回事。

徐國勇指出，保六總隊隊長也向他表明，所有員警都有配掛立法院的出入證件，「一看就是得到允許的證件，所以事實上絕對沒有偷聽這一回事」，事實上就是沒有這回事，而且也沒有必要這麼做，「開會在裡面也不可能進到會議室裡面」。

莊瑞雄則說，如果行政部門派出警官到各政黨去，不要說是國民黨，相信如果是到任何政黨，蘇貞昌都不會允許這種事，他呼籲國民黨站在立法院問事情要基於事實，不然對警察人員也不公平。

▼國民黨團質疑行政院派警官監視國民黨團大會。（圖／國民黨團提供）



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