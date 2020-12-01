雲端最前線／綠2022不樂觀？推鄭文燦、陳時中戰雙北？

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各黨備戰2022，近日傳出綠營高層初步評估，桃園市長鄭文燦是參選北市長的適合人選，衛福部長陳時中若出戰新北，可壓制高聲望的侯友宜。另外，在台北市長部分，基隆市長林右昌也動作頻頻，與前文化部長鄭麗君同樣被視為有志者。台北市將由柯文哲執政八年，藍綠都想搶回首都市長寶座，但期中選舉一向對執政黨不利，綠營是否真的做好準備？《雲端最前線》1日邀請立法委員林俊憲、國民黨文傳會主委王育敏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲鄭文燦、陳時中、林智堅。（圖／記者沈繼昌、林敬旻、湯興漢攝）

國民黨因不滿蔡英文政府進口含萊克多巴胺美豬，上週五（27日）在立法院議場內丟擲豬內臟、鳴笛抗議，行政院長蘇貞昌則在混亂下完成施政報告。蘇貞昌今日將再次到立法院備詢，為求議事能順利進行，民進黨團輪班守在議場大門、後門，國民黨團則於上午8時召開黨團大會，敲定最後攻防策略。開放美豬已是箭在弦上，藍營真能擋下？

中央流行疫情指揮中心表示，昨（30）日新增24例境外移入，今日再增4例境外移入，另秋冬專案正式上路，列有「8大類場所」應佩戴口罩。總統蔡英文提醒，全球累計病例已經突破6,000萬，她要拜託大家，防疫真的不能鬆懈。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。