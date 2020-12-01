國民黨控黨團大會「被監控」　徐國勇：警察躲雨

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再赴立法院備詢，國民黨團上午8時召集黨團大會商討戰略，黨團總召林為洲受訪時爆料，有行政院警官隊人員偷聽黨團會議內容，還回報開會狀況。對此，內政部長徐國勇在備詢時表示，據他了解是便衣崗哨在躲雨，距離黨團大會也有點距離，不可能偷聽。

林為洲稍早受訪時爆料，稍早開黨團大會，出來時碰到一名不認識的人，詢問他是誰、為何來偷聽我們開會，還通報會議開完了，後來發現那個人是行政院的警官隊，直呼「現在警官隊也能在立院派人偷聽在野黨開會？」

國民黨立委林奕華1日在立法院質詢行政院長蘇貞昌此事，蘇貞昌說，沒必要這樣做。徐國勇則表示，立法院每個入口都有警察跟便衣崗哨，應該是因為下雨，所以便衣崗哨在走廊，離黨團大會有距離，平常不會在那裡，也絕對不可能偷聽，員警都有配掛出入證，絕對沒有偷聽這回事。

行政院秘書長李孟諺今（1）日表示，基於維護院長安全，院長警官隊依照慣例，於院長至立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力，從來沒有，也絕對不會有針對各政黨的監控情蒐行為。

李孟諺指出，國民黨團質疑的勤務位置，佈點已行之有年，是負責群賢樓停車場區域的維安工作，執勤時也一定配戴識別證供各方辨識，光明正大，絕不會有窺視其他黨團的行為。

李孟諺說明，本日因天雨關係移至紅樓騎樓，距離紅樓101會議室仍有十多公尺，對於單純執行勤務時造成委員們誤解表示歉意，並會與警隊同仁討論崗哨位置適度調整。

▲國民黨團揭發行政院派行政院警官隊監視國民黨團黨團大會，回報黨團開會狀況。（圖／國民黨團提供）

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