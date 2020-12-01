國民黨號召相挺消基會拒吃萊豬連署　批蔡英文荒腔走板「5不1沒有」

記者羅婉庭／台北報導

萊豬進口倒數30天，國民黨1日上午召開記者會，批評蔡政府漠視民意、霸道集權，質疑其「5不1沒有」荒腔走板，不標示、不修法、不禁止、不把關、不辯論、沒有人力，讓人民直接面對萊劑豬肉進口的危害。

組發會主委李哲華表示，秋鬥遊行表達了民眾7成反對萊豬進口，蔡政府裝作沒聽見，但是國民黨提出的食安公投卻被蔡政府卡在中選會，遲遲不讓公投案進行第二階段連署，是一群霸道、集權的政府。

李哲華說，目前消基會「拒吃萊克多巴胺」網路連署已達16.4萬份以上，國民黨各縣市黨部今起同步號召支持者和全民一同響應，拒食萊豬，一起讓蔡政府看見人民憤怒的力量。

國民黨文傳會主委王育敏表示，萊豬進口倒數30天之際，行政部門的應對措施漏洞百出。行政院多個部會跳出來說所屬單位不吃萊豬，如軍人、學生、國手、警察、榮民等，卻讓一般百姓吃萊豬，決策「亂」。國民黨指出，進口豬肉品只標產地不標萊劑、校園禁萊豬但不修法沒罰則，決策「空」。源頭管理的查廠工作未全面，決策「騙」。

王育敏指出，蔡政府的萊豬「五不一沒有」，包括「不標示」萊劑，僅憑產地人民難以辨識，「標示」是食安管理的最後一道關卡，但蔡英文政府只願標示產地，不願標示萊劑，將食安把關丟給人民自主管理，包含豬肉鬆、豬肉乾、豬肉水餃、香腸、熱狗、培根、火腿、貢丸等豬肉製品小吃，攙入含萊劑豬肉，人民該如何辨別？

王育敏表示，民進黨立委「不修法」，拒修校園衛生法等，校園食安仍沒保障

為確保孩童不會吃到萊劑豬肉，修法訂定罰則，才能嚇阻不肖業者心存僥倖的根本之道，但民進黨卻杯葛修法，僅願修改「採購契約範本」，面對多個家長團體的呼聲，民進黨仍是置之不理，讓孩童食安無法獲得確實保障。

王育敏指出，全豬進口「不禁止」內臟，增加萊劑危害風險，由於外國人不愛吃內臟，台灣開放進口後，恐成為含萊劑內臟的最佳去處，讓萊劑在台灣盛行。

王育敏說，蔡總統逃避監督「不辯論」，人民疑慮仍無解答， 萊豬進口的政策，台灣各界質疑聲不少，民進黨政府「先開放，再想辦法」的作法讓人民無法安心、放心。根據國民黨最新的網路民調顯示9成以上民眾認為蔡總統應該接受辯論，但蔡總統卻置之不理，躲避監督、逃避民意，人民的疑慮只會更深。

王育敏表示，以及政府假查廠「不把關」，源頭管理效果大打折扣。蔡英文政府只查新的進口廠商，不查目前已進口豬肉的國外53家肉廠，政府如何能掌握這些肉廠是否使用萊劑的實際情況？讓源頭管理的功用與意義大打折扣。

最後，王育敏指出，檢驗單位「沒有人力」，稽查工作難落實，豬肉進口後，逐批查驗、業者標示確不確實皆需仰賴稽查人力，但我國食安管理人力不足，雖然衛福部說要增加稽查人力，但只聞樓梯響，剩下30天就要開放進口，稽查人力根本無法補足到位。

國民黨強調，明年1月1日開放萊豬進口只剩下最後30天，顯然蔡英文政府還沒做好為全民食安健康把關的準備，蔡英文總統宣布開放萊豬進口之後，三個多月以來，行政部門有如無頭蒼蠅，面對各項問題及各界質疑只能見招拆招，沒有完整、有系統的配套方案。一旦貿然開放進口，人民吃得膽顫心驚，也恐危害台灣下一代健康安全。難道只憑蔡總統一人意志，就要賠上全民的食安健康？

▲國民黨召開「蔡政府荒唐的五不一沒有」記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）