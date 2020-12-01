酒店妹被男客框出場性侵！男友狂打30通電話　她清醒傻住：這哪　

▲甜甜被阿宏框出場後，續攤喝到斷片遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名男子阿宏（化名）去年6月21日凌晨到酒店消費後，將陪酒小姐甜甜（化名）框出場，帶往夜店續攤，怎料，他見甜甜喝到爛醉後，竟趁機帶回家性侵得逞。對此，台北地院審結，依乘機性交罪，將阿宏判刑4年。

判決指出，阿宏當天於酒店消費時，結識前來陪酒的甜甜，隨後他支付陪酒金額後，就將甜甜帶往信義區一間夜店續攤聊天，惟夜店打烊後，他見甜甜已因飲酒過多，步行不穩且意識恍惚，直接將對方帶回家硬上。

甜甜睡醒後，發現下身全被脫掉，又看到阿宏躺在旁邊，驚覺遭到性侵，同時間接到男友電話，焦急地說「我不知道我在哪裡？」而她拿著東西趕緊離開現場後，還發現男友早已打了20至30通電話要找她。

阿宏坦承有與甜甜發生關係，但否認性侵，辯稱雙方進行時，甜甜並非無意識狀態；阿宏辯護人則稱，當天甜甜與阿宏於夜店時相談甚歡，還一起自拍親密合照，之後兩人離開夜店時，甜甜不但未依規定向酒店幹部報告行蹤，也未拒絕前往阿宏住處，過程中仍能自行下車，攙扶阿宏走進社區大廳。

甜甜男友則說，女友於酒店工作以來，在被帶出場後從來不會斷聯，這是第一次發生這種情況，當時前後撥打20幾通電話都沒人接聽，直到隔日早上，甜甜才接起電話，聲音聽起來迷糊、慌張，而事後甜甜回家，全身滿是酒氣，對於前一晚發生的事情完全記不清楚，他便陪同甜甜去驗傷、報案。

另外甜甜的同事也出面表示「甜甜酒量不是很好，不能喝混酒」，對比當日甜甜、阿宏曾喝過的酒全是混酒。對此，法官勘驗相關證據、說詞後，認定阿宏見甜甜意識模糊性侵的犯行，審酌阿宏犯後否認犯罪，至今未取得甜甜原諒等情狀，最終依乘機性交罪，將阿宏判刑4年。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版



【更多新聞】

運將深夜約女業務談工作！拐進摩鐵硬上…完事竟問：可做朋友？



奧萬大20傷者現況曝！9人返家抖曝：不敢再搭巴士 業者發紅包壓驚



一張圖秒懂龍蝦、海戰車！專家曝「分辨撇步」：「這隻」最便宜

