房仲假冒主管誘騙嫩妹性侵　譏「要不是處女，早就強暴了」

▲男子假冒航空公司主管，性侵嫩妹得逞，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

房仲經理萬彭心在求職網站上，看到1名20多歲女子應徵航空公司地勤人員，竟假冒航空公司人事主管，誘騙嫩妹上車，在車上逼迫嫩妹口交，完事後還譏諷「要不是妳是處女，早就強暴妳了」。一二審均將他判刑4年，案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2017年1月6日凌晨1時許，在新北市鶯歌地區擔任房仲的萬男，在求職網站上看到嫩妹正在應徵航空公司地勤人員。萬男在半夜1點多撥打電話給嫩妹，謊稱自己是航空公司人事主考官，公司目前很缺人，要求先對嫩妹視訊面試，還騙說公司要做內衣調查，自己是男同志對女生沒興趣，要求嫩妹脫下外衣，嫩妹照做，最後僅穿著內衣褲與萬男視訊。

萬男見嫩妹單純可欺，再謊稱公司將錄取為由，要求與嫩妹單獨見面填寫履歷。2人相約凌晨3點多，在台北市中山區某超商見面。萬男隨即驅車北上，又以不便停車為由，誘騙嫩妹上車填寫履歷，萬男則開車在市區中繞行，車行間不斷閒聊航空公司相關事務取信嫩妹，最後將車子停在停車格裡，假裝要詳閱履歷。

而後萬男又以公司要設計情趣內衣為由，要嫩妹自慰以供調查，嫩妹這時才驚覺有異，斷然拒絕。這時萬男變臉怒稱：「我那麼有誠意開車到臺北了，你應該要好好表現」、「你這樣沒有誠意」，逼迫嫩妹坐到後座，而後自已也進入後座，脫下褲子自慰，接著又逼迫嫩妹口交得逞。萬男完事後還譏諷：「要不是妳是處女，早就強暴妳了」。將嫩妹放下車。嫩妹在朋友陪同下，告知學校輔導室，警方逮捕萬男，檢方提起公訴。

法院審理時，萬男辯稱雙方情投意合，是嫩妹主動與他發生關係。但法院根據雙方對話紀錄與客觀證據，認定萬男確實性侵，一二審均將他判刑4年。案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。另外嫩妹也提出附帶民事訴訟，一審判賠80萬，二審改判賠50萬確定。