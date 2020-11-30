生理期來還硬上！立委林奕華辦公室前主任性侵女志工遭判刑

▲立委林奕華辦公室前主任林廷霖，不顧女志工掙扎抵抗，服務處雜物間內性侵得逞。此為示意圖。（示意圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委林奕華辦公室前主任林廷霖，涉嫌在去年4月間，於服務處內的雜物間侵犯女志工，不顧女志工求情生理期來，仍性侵得逞。事後當眾下跪道歉，並傳簡訊道歉，但未獲原諒。一審將他判刑3年10月，案經上訴，高等法院二審30日宣判，仍認定他犯下「強制性交罪」，駁回上訴，維持3年10月的刑度。可上訴。

判決指出，林男在2018年11月到2019年4月19日為止，擔任林奕華的助理，對外的職稱為辦公室主任。為了協助友人競選，離開林奕華辦公室，也因此認識了被害人L女志工。而案發於他離開林奕華辦公室後10天，當晚他以心情不佳為由，傳送LINE訊息約L女到服務處聚會，當時現場包括里長、議員助理、調查官等多人。林男喝了酒後，開始對L女毛手毛腳。

一夥人聚會到凌晨陸續離去，林男等眾人散去後，要求L女暫時留著聊天，而後獸性大發，先狂吸L女嘴唇、胸部，L女雖奮力推開、逃開，但仍被林男拉回，並拉往服務處內放置雜物房間內，L女被推倒在地上擺放之瓦楞紙箱上，L女求情「林大哥我mc來，你不要這樣，我不要做。」但林男不理會，性侵得逞。L女遭侵犯後下樓，發現剛剛聚會的調查官等人仍在樓下聊天，懷疑遭設局，調查官等人隨即聯絡林男下樓，林男下樓後就下跪、磕頭向L女道歉，L女不理會，到警局報案，林男遭提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱雙方情投意合，雙方都是出於自願。但法院不採信，一審他判刑3年10月。一審判刑後L女在立法院召開記者會，說性侵她的林男，到現在還是國民黨中央委員，「我也打電話給國民黨中央黨部及台南市黨部去申訴，都不願處理。我的父親是忠貞的國民黨員，他生前都不准我們批評國民黨，他如果有知，不知道會怎麼看待國民黨？」

全案上訴第二審，高院審理後，30日二審宣判，駁回檢辯雙方上訴，維持3年10月刑度。高院認為，一審量刑時，已考量被告之犯罪情節、所生危害、犯後態度等刑法第57條各款所列情狀，予以量刑，既未逾越法定範圍，亦無濫用其職權而有違罪刑相當原則，所為量刑並無不當。本案仍可上訴。