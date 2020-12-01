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美豬標產地「不標萊劑」　蔣萬安嗆蘇貞昌：你跟丁怡銘一樣誤導民眾

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記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，行政院拍板標示產地，但不標示是否含有萊劑。行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，國民黨立委蔣萬安認為，標示產地仍無法讓民眾認清豬肉產品是否含有萊劑，因此他怒嗆蘇貞昌「你這個真的跟你愛將丁怡銘一模一樣，誤導民眾！」

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安在質詢時揭露，170種動物用藥中，只有萊劑在台灣是列為禁藥，所以台灣有高達7成民意認同標示萊劑，這合情合理，不要再講什麼國際貿易，歐盟160國、對岸、俄羅斯全面禁止萊劑豬肉，有被說違反國際貿易嗎？為什麼台灣做不到？

蔣萬安接著秀出豬肉標章，詢問蘇貞昌是否有辦法在標章上辨識是否含有萊劑；蘇貞昌回應，「不可能政府標」、「標示產地比標萊劑要大很多」。

「你竟然說標示產地範圍比較大，你這個真的跟你愛將丁怡銘一模一樣，誤導民眾」，蔣萬安怒嗆，行政院攻擊店家，攻擊程式做生意的業者，現在又有綠營議員攻擊家樂福，還好家樂福送檢結果出爐，沒用萊劑，不然生意都不用做了，「你還敢這樣誤導民眾？」

蔣萬安砲轟，如果從豬肉標章上沒辦法辨識萊劑，民眾就沒辦選擇，不要再欺騙。蘇貞昌則反擊，「把萊豬變成毒豬才是誤導！」

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