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瑞芳美食爆發！金瓜石限定「金箔生魚片」吸睛　百大名攤勾味蕾

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▲瑞芳金瓜石限定「金箔生魚片」 1日起來店消費打折再送小菜。（圖／朱志成提供）

▲瑞芳金瓜石限定「金箔生魚片」。（圖／朱志成提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳金瓜石最興盛時期，年產7萬兩黃金，被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，魚販朱添看好商機，從基隆批魚貨搭火車到水湳洞，再用扁擔挑到金瓜石賣魚，打下創業基礎，他的兒子朱志成感念金瓜石曾給他父親機會，回到金瓜石開店回饋鄉親，12月1日起，瑞平雙貢居民來店消費打卡就打8折，其他遊客打9折，再送1份小菜。

此外，「瑞芳美食廣場」與民生街美食串連，曾獲經濟部中部辦公室「優良市集評比」，奪下2星認證；2015-2016年也榮獲「優良市場」3星認證，不少民眾慕名而來，百大名攤包括豐味肉羹、牛魔王中華麵食、阿鈺雙醬麵、里長伯排骨、塔諾妮、文瑛炒翻天、紅茶伯紅茶老店、牛魔王中華麵食等，也是在地人與遊客心目中美食的首選之一。

朱添鮮魚號是基隆著名的深夜美食，半年前在金瓜石黃金博物館園區內開了第一家分店「朱添鱻味食堂」，許多遊客爬完山下來饑腸轆轆，點一份壽司，叫一碗熱魚湯，百元有找，暖心又暖胃，想吃好一點的，還有現切生魚片，定食和套餐。

▲瑞芳金瓜石限定「金箔生魚片」 1日起來店消費打折再送小菜。（圖／朱志成提供）

▲朱添鱻味食堂。

老闆朱志成說，1956年他父親朱添從苗栗後龍小漁村，來到北部漁業資源最豐富的基隆打拚，父親看好金瓜石消費潛力，早年批魚貨搭深澳支線火車到水湳洞，再用扁擔挑到金爪石賣，掙了錢在基隆仁愛市場租下店面做生意。

他國中畢業就跟父親在崁仔頂魚市場學魚貨批發買賣，至今有40年了，他晚上十點半要去挑魚，要挑好的、肥的，鮮度特別高的，他願意買貴一些，但一定要好的魚貨，熟識的漁民都會讓他先挑。

▲瑞芳金瓜石限定「金箔生魚片」 1日起來店消費打折再送小菜。（圖／朱志成提供）

▲金箔生魚片。

朱志成說，基隆仁愛市場的店是門市，他定位是路邊攤，用餐環境很簡單，做的是深夜時段，年輕人很愛；半年前他在黃金博物館內開了他跨足美食的第一家店，這邊環境比較好，還可以看山景，坐下來吃50元壽司、300元生魚片丼飯，800元定食，或1500元精緻套餐，鮮度和基隆門市同步。

為融入金瓜石礦山氛圍，他在生魚片上灑上金箔，閃亮亮的，貴氣十足，另外，黃金小卷在小卷肚子內塞滿飛魚卵，切開不會散掉，這是他開發的新食材，很多日本料理店想批去賣，他不賣，第一，他堅持用台灣的飛魚卵，今年欠收很貴，再者小卷大隻不好找，所以黃金小卷只有他的店才吃得到，「金箔生魚片」更是金瓜石限定。

▲瑞芳金瓜石限定「金箔生魚片」 1日起來店消費打折再送小菜。（圖／朱志成提供）

▲黃金小卷在小卷肚子內塞滿飛魚卵。

朱志成說，為感謝鄉親過去照顧他父親的生意，12月1日起，瑞平雙貢居民來店消費打卡就打8折，送小菜一份，其他遊客打9折，也送小菜一份，套餐是用當季食材，需前一天預訂。優惠活動結束前一周會公告。

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