英靈媒驚世預言：2021年一男性世界領袖被暗殺　阿湯哥有心臟問題

▲圖為2019年G20峰會大合照，當年男性世界領袖到齊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國倫敦一名靈媒表示自己早在2018年便預言，全球在2020年會有疫情大劫難，只是當時腦海浮現的字詞是「流感」（flu），並且預見美國總統川普的敗選；而憑藉著「過往的成功案例」，他為2021公開了數個驚人的預言，包括將有一名男性世界領袖遭暗殺，以及好萊塢名人的女女邂逅和心臟病問題。

綜合英媒報導，倫敦一名自稱神算的男性靈媒阿烏朱拉（Nicolas Aujula）介紹自己，他目前的頭銜是催眠治療師（hypnotherapist）、前世喚醒治療師（past life regression therapist）以及心靈占星師（psychic astrologer）。

35歲的阿烏朱拉近日公開他對2021年的預言，「有些我看到的預言景象是非常具體的，其他則是比較開放解釋的象徵性預言，幾乎像是一個埋有隱藏訊息的夢。」

▲阿烏朱拉聲稱自己有精準預言的經驗。（圖／翻攝自阿烏朱拉臉書）

首先阿烏朱拉提及肆虐今年一整年，也是眾人最常問起的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他說所預見的是元旦過後，疫情將會逐漸趨於平穩，感染率也會隨著春天疫情得到控制而迅速下降，「但我預言恐慌和社交限制會到2022年才結束」。

其他關於2021年的預言，「我看見了幾個相當恐怖的景象」，包括「一名男性世界領袖將會遭到暗殺」，但無法確切知道是誰，只感覺到他的死亡會震驚全世界。另外還有好萊塢動作男星「阿湯哥」湯姆克魯斯可能會有心臟病問題；還有與丈夫哈利王子從英國皇室脫離出來的美國演員梅根（Meghan Markle），她可能會上電視，將英國皇室的黑暗面公諸於世。

▲梅根與英國皇室屢傳摩擦。（圖／達志影像／美聯社）

阿烏朱拉表示，他還預見了好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）與實境秀名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的女女邂逅戀情，「可能她（金卡戴珊）會和肯伊威斯特（Kanye West）分手？」

對於過往的預言，阿烏朱拉表示自己預見了2019年的全球示威抗議，以及2020年的「黑人的命也是命」（BLM）抗議運動，還有川普競選連任失利，以及疫情的全球大爆發。至於為何沒有及早警告眾人有關疫情的事，他的解釋是2018年時他的腦海中只浮現「流感」（flu）一詞，但他知道流感不是他要找的那個詞，但礙於景象的限制，他只能在和別人交談時以流感取代之。