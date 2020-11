狠剃光頭誆「癌末+新冠」　她狂撈32萬「爽遊土耳其」辦免費婚禮

▲女子謊稱患上末期癌症,欺騙好友們為她支付婚禮費用。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

英國一名29歲女子史坦登(Toni Standen)為了完成自己夢想中的婚禮,而謊稱患上末期癌症,欺騙好友們為她支付8500英鎊(約新台幣32萬元)的婚禮費用。為了圓謊,史坦登甚至還剃了光頭,並且在接受報紙採訪時表示,她希望她同樣患癌的父親德烈克(Derek)可以在她的婚禮上陪她走紅毯。

綜合《每日星報》和《每日鏡報》報導,史坦登今年1月聲稱,她患上癌症並且只剩下兩個月的壽命了,她的癌細胞已蔓延全身,包括大腦和骨頭,而且器官已經開始衰竭。於是她的朋友們在眾籌網站Go Fund Me上開設專案,希望大眾能慷慨解囊,讓她和男友詹姆斯(James)能擁有一個「夢想中的婚禮」。

Woman faked terminal cancer to trick friends into paying for dream wedding https://t.co/5Y6GDCWqOD pic.twitter.com/9nL4ciuofz