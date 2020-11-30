南紡購物中心A2館進駐廠商徵才 　台南就業中心立即媒合

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心為協助加速廠商招募人力及為求職人找工作，於12月2日下午2時至4時，於東區裕農里活動中心為南紡購物中心進駐廠商辦理徵才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心A2館預計在今年12月25日試營運，以餐飲與娛樂為主，其中日本知名的天丼專賣店金子半之助、海底撈火鍋、貳鍋三鍋物及賓士南紡店等名店都將進駐南紡購物中心，人力需求大增。

勞動部雲嘉南分署台南就業中心為協助加速廠商招募人力及為求職人找工作，於12月2日下午2時至4時，於東區裕農里活動中心（台南市東區裕農路379號）為南紡購物中心進駐廠商辦理徵才，活動當天也廣邀在地服務業、製造業共同參與現場媒合。歡迎找工作及轉職的朋友快把握現場面試機會。

12月2日南紡購物中心A2館進駐廠商金子半之助丼飯、海底撈火鍋、貳鍋三鍋物、賓士南紡店等4家現場招募120個人才外；另邀請欣南天然氣、光洋應用材料科技、台糖長榮酒店（台南）、台南大員皇冠假日酒店、台南茁壯（Gogoro南區經銷保修服務）、和津壽司、兩班家（雪獄山／豆腐村／扁筷）合計11家廠商；提供各類技術人員、銷售業務員、維修工程師、抄收員、外場服務人員、內場服務人員、炸手廚師、洗碗人員、櫃檯人員、吧台人員、房務員、公共區域清潔員、公共區域園藝員、清潔人員、計時人員等逾200個以上工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，現場面試3-5分鐘，如何在短時間成功拿到企業入場券，除了本身的實力外，面試前必須做足功課，瞭解公司背景、狀況，做好提問的準備。並加強面試第一印象，如禮貌性開場問好與結尾道謝並能誠懇回答問題，儘量突顯自己的強項或功能，提高錄取機會。

另為加速求職人找到工作，台南就業中心也將陸續為求職朋友及廠商辦理徵才活動。下一場將在12月11日（星期五）上午9時30分至12時，於仁德運動公園-消防局旁（台南市仁德區仁義路130號）辦理「2020擁抱夢想，職涯飛揚」廠商聯合徵才活動，預計邀奇美食品、承育精密工業、大大電子、豐盟企業、雷音電子、廈興國際、東信輕金屬、隆晟鋁業、臺南紡織、品元國際、伊頓飛瑞慕品、韶輝企業、榮興工業、祥曉企業、鼎順企業、樂威科技等16家廠商；預估提供400個以上工作機會。

相關活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/v1QD1L）或掃瞄QRCode。



＊下殺2折超划算＊

