台南舊城區開趴辦活動　林燕祝：交通雪上加霜居民遊客罵聲連連樂了誰？！

▲台南舊城區開趴辦活動飽受民眾責難，市議員林燕祝建議往永康、新化和仁德逐漸延伸，如此才能有觀光的擴散效益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府11月28、29日一連兩天在市立美術館舉行城市音樂節與森山市集，市議員林燕祝表示，雖然活動受到熱烈歡迎，但民眾遊客擠爆現場，周邊交通打結，民眾遊客罵聲連連，顯見市府在安平國慶煙火之後，對於活動場地的選擇和大型活動的應變能力尚待提升。

林燕祝強烈建議，市府花大錢辦活動，應往永康、新化和仁德逐漸延伸，如此才能有觀光的擴散效益。林燕祝表示，台南市一到假日，來自各地的遊客就湧入小吃林立的市中心區，市區的廟會活動又很頻繁，因而每逢周六周日晚上，中西區的舊城區交通幾乎都很緊張，塞車是小事，也是常事。

林燕祝說，上周六，市府在市立美術館舉辦城市音樂節與森山市集，聽演唱會的、逛市集的、參觀美術館的和吃小吃的全部都在周邊「集合」，加上廟會藝陣，府前路、忠義路、西門路和民族路甚至健康路等車潮不斷，遊客和民眾不禁要問，活動一定要這樣辦，辦在這裡嗎？！

林燕祝說，許多市區市民反映，每到假日他們就不想待在家，因為路小車多、出入不便，也有不少遊客上網反映，中西區有名的小吃多在同一區，但是坐公車也不是很方便，開著車卻找不到車位，知名小吃人潮不斷，排隊也花很多時間，對台南的印象難免打折。

林燕祝進一步表示，國慶煙火辦在安平，擁擠不便的交通，已讓市府受到不少責難，顯見一個大型官方舉辦的活動要成功，除了前置作業和人力安排之外，地點選擇也很重要，舊市區即使不辦活動，就很有人潮，就是遊客必遊之地了，市府花大錢在市區辦活動根本是拿石頭砸自己的腳。

林燕祝強調，縣市合併後，市府的眼光不要只放在市區，應往市區週邊延伸，舉例來說，如果活動辦在永康、新市和新化區，交流道下來很方便，還可以將遊客人潮帶往玉井等周邊地區，一旦有地方特色特產的農會活動配合，遊客還會來了再來，如此也才能把台南觀光的餅做大，發揮台南觀光的擴散效益。



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