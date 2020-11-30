7批發市場「產銷履歷蔬果」專區成效曝　近2年交易量達2.4萬公噸

▲產銷履歷蔬菜。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

農糧署自108年起於國內7處主要批發市場建立產銷履歷蔬果優先拍賣及交易專區，截至今年11月批發市場產銷履歷蔬果交易量已達2.4萬公噸，較108年同期增加125%，交易平均價每公斤32.5元，與一般蔬果之27.5元價差達5元，差幅18％。

農糧署表示，零售點部分以台北希望廣場為例，今年截至11月產銷履歷農產品銷售金額已達1600萬元，較108年成長2成，可見產銷履歷農產品銷售情況之顯著成長。另為方便消費者就近採購優質產銷履歷農產品，108年於農會超市、農民市集及社區小舖等佈置200個零售點。

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農糧署指出，也在今年辦理3場次媒合會，媒合餐廳、飯店及電商等大消費戶通路業者與產地產銷履歷供應單位直接合作，期盼餐廳、飯店業者也能多加採用產銷履歷農產品，以增加產銷履歷農產品通路及能見度，進而帶動國人選購產銷履歷農產品之風潮。

農糧署強調，農民在田間用心管理，並經過驗證機構嚴密層層把關，才能生產「新鮮、安全、安心」的產銷履歷農產品。消費者購買時只需識別包裝上的產銷履歷標章，就能買到嚴格把關的安全農產品。該署籲請大家踴躍採購，以實際行動支持國產農產品，讓全家人吃得到營養又安心。